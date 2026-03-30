【長野県】「温泉入って野沢菜で一杯やりたい」外湯めぐりが楽しい「野沢温泉」の魅力とは？
野沢温泉の開湯は奈良時代に遡ると伝えられ、古くから名湯として知られてきました。最大の特徴は、村内に点在する13軒の「外湯（共同浴場）」です。これらは江戸時代から続く「湯仲間」という制度によって、地域住民の共有財産として大切に維持されており、観光客もマナーを守ればその恩恵にあずかることができます。
今日においても、湯気があがる石畳の坂道や、源泉で地元の人が野菜を茹でる光景など、日本の原風景とも言える温かな暮らしの風景が残っており、訪れる人々に心からの安らぎを与えてくれます。
また、村の象徴とも言える源泉「麻釜（おがま）」は、100度近い熱湯が湧き出る天然のキッチン。ここでは名産の野沢菜が洗われ、温泉卵が作られるなど、暮らしと温泉が密接に関わっている様子を見学できます。周辺の商店街では、ふっくらと蒸し上がった「温泉まんじゅう」や、信州名物の「おやき」を食べ歩きするのも楽しみのひとつです。
「温泉入って野沢菜で一杯やりたい」（30代男性／大分県）」
「昔ながらの温泉街と外湯めぐりが楽しめるところが魅力。歴史ある街並みと温泉文化を一人でゆっくり味わえるので選んだ」（30代女性／秋田県）」
「スキーで何度もお世話になっていた野沢温泉なので、一人で行ってもある程度の地理感があるから」（60代女性／愛知県）」
(文:All About ニュース編集部)
今日においても、湯気があがる石畳の坂道や、源泉で地元の人が野菜を茹でる光景など、日本の原風景とも言える温かな暮らしの風景が残っており、訪れる人々に心からの安らぎを与えてくれます。
「野沢温泉」周辺には何がある？野沢温泉は、冬になれば世界有数のパウダースノーを誇る「野沢温泉スキー場」の拠点として、多くのアウトドアファンで賑わいます。スキーやスノーボードを楽しんだ後に、熱めの外湯で体を温めるのは至福の体験です。
また、村の象徴とも言える源泉「麻釜（おがま）」は、100度近い熱湯が湧き出る天然のキッチン。ここでは名産の野沢菜が洗われ、温泉卵が作られるなど、暮らしと温泉が密接に関わっている様子を見学できます。周辺の商店街では、ふっくらと蒸し上がった「温泉まんじゅう」や、信州名物の「おやき」を食べ歩きするのも楽しみのひとつです。
「温泉入って野沢菜で一杯やりたい」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「温泉入って野沢菜で一杯やりたい」（30代男性／大分県）」
「昔ながらの温泉街と外湯めぐりが楽しめるところが魅力。歴史ある街並みと温泉文化を一人でゆっくり味わえるので選んだ」（30代女性／秋田県）」
「スキーで何度もお世話になっていた野沢温泉なので、一人で行ってもある程度の地理感があるから」（60代女性／愛知県）」
(文:All About ニュース編集部)