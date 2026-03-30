「色気お兄さん2人のツーショ苦しい」Hey! Say! JUMP高木雄也、“好きな人”との姿に「イケメン2人の破壊力」反響
Hey! Say! JUMPの高木雄也さん（※「高」ははしごだか）は3月29日、自身のInstagramを更新。同グループメンバーの山田涼介さんとのツーショットを公開しました。
【写真】高木雄也＆山田涼介のツーショット
ファンからは、「イケメン2人の破壊力」「色気お兄さん2人のツーショ苦しい」「雄也くんよかったね 嬉しいね」「ゲームは負けちゃったんだね」「やまたか可愛いなぁ」「好きな人って可愛い」「きゃー！ハピネスレベル上昇!!」「2人とも最高にかっこいい〜」「尊い〜」と、2人のすてきな関係に大興奮の声が相次いでいます。
(文:中村 凪)
【写真】高木雄也＆山田涼介のツーショット
「きゃー！ハピネスレベル上昇!!」高木さんは「ちょいちょいちょーい！！ 今日も楽屋戻ったら好きな人いた」とつづり、自身が主役を務める舞台『ジン・ロック・ライム』の楽屋ショットを2枚載せています。山田さんとのツーショットで、「しかも終わった後に気持ちの切り替えカードゲーム遊びまで一緒にやってくれた〜笑」と、明かしました。
「本番終わったら好きな人達がいた」27日には「本番終わったら好きな人達がいた」と、同グループメンバーの有岡大貴さん、伊野尾慧さん、知念侑李さん、八乙女光さんらとの集合ショットを公開していた高木さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)