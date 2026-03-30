◇MLB ブルージェイズ5-2アスレチックス(日本時間30日、ロジャース・センター)

岡本和真選手がメジャー3戦目で初本塁打。岡本選手の順応の仕方にシュナイダー監督は喜びました。

「すごいスイングでしたね。打球速度110マイル(約177キロ)で逆方向、本当に印象的でした。今ちょうどビールシャワーを浴びているところですよ、ここ2〜3日で2回目か3回目ですね。最初の一本が出たのは大きいですし、反応も素晴らしかった。これから初めてを重ねるごとに、どんどんチームの一員だと感じていくと思います」と特大の笑顔で語ります。

3連戦の岡本選手の活躍には「素晴らしいよ。ここに来た日からずっとね。生活面でも大きな変化なのに、本当にうまくやっている。こちらの言うことをしっかり受け止めて、自分に落とし込んでいる。守備でも打席でもね。本当に印象的だよ。いい選手だし、いいスタートを切れたのも大事だけど、それ以上に簡単そうに見せているのがすごい」と感心。

以前シュナイダー監督は岡本選手に「60％の状態だったら60％でいい」と発言していました。そのことについて「もし今が60％なら大歓迎だよ」と笑顔。「相手チームごとに適応は必要だけど、無理に自分以上のことをする必要はない。今回のシリーズでしっかり足場を固められたのは良かったね。これがチームの考え方で、どうチームに貢献するかが大事なんだ。彼はそれにすごく合っている」と答えました。ブルージェイズは昨季あと一歩でドジャースに破れ世界一を逃していますが、開幕3連勝と華々しいスタートを切っています。