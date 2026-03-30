【三田製麺所】“背徳系”つけ麺が再び、背脂×ニンニクのガッツリ系が期間限定復活

エムピーキッチンホールディングスが運営する「つけ麺専門店 三田製麺所」は4月2日から、期間限定で「帰ってきた 背脂つけ麺」を全店で再販売する。

同商品は、“背徳系・ガッツリ系”メニューとして人気を集め、約2年ぶりに2月1日から復活販売されていた一杯。販売終了後も再販を望む声が多数寄せられたことを受け、今回あらためて再登場することとなった。

販売期間は5月31日までを予定しているが、在庫がなくなり次第終了となるため、店舗によって終売時期が異なる場合がある。

つけ麺専門店 三田製麺所

■商品概要

◆帰ってきた 背脂つけ麺

・小〜大：税込1,200円（同一料金）

・特大：税込1,400円

※テイクアウト可能

■“背徳系・ガッツリ系”の満足感あふれる一杯

「帰ってきた 背脂つけ麺」は、濃厚な豚骨魚介スープに、背脂の甘みとコク、さらにニンニクの香りを重ねた、食欲を刺激する力強い味わいが特徴。

加えて、温野菜を組み合わせることで、こってりとした中にもほどよいアクセントをプラス。最後まで飽きずに楽しめるバランスに仕上げている。

スープとしっかり絡む特製の極太麺は、つるっとしたのどごしと、もちもちとした食感を同時に味わえる。

また、しっかりと食べたい人に向けて、ボリューム満点の特大サイズも用意している。

三田製麺所「帰ってきた 背脂つけ麺」

■三田製麺所のこだわり

三田製麺所の特徴である「濃厚豚骨魚介スープ」は、時間をかけてじっくりと炊き込むことで、豚骨と魚介の旨味を最大限に引き出している。

特製の極太麺は、スープとの相性を追求し、小麦粉の配合からこだわって開発。その日の温度や湿度に応じて加水率を変更し、提供時には麺の状態に合わせて茹で時間も調整している。

さらに、茹で上げた麺を冷水でしっかり締めることで、もちもちとした弾力とコシ、そして麺本来の風味を際立たせている。

小・並・中・大の4サイズが同一料金で提供されており、好みに合わせてボリュームを選べる点も魅力だ。

三田製麺所 特製極太麺