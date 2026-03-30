背が高い女性がいとおしく見える瞬間９パターン
背の高さをコンプレックスだと感じている女性も多いと思います。でも、背が高い女性しか男性に見せることができない魅力がたくさんあることをご存じでしょうか。今回は『スゴレン』の男性読者のみなさんに、どんなときに「背が高い女性がいとおしく見えるのか」を教えていただきました。
【１】バレーボール選手のように見えるのに、意外と運動オンチだと知ったとき
「運動神経が良かったら完ぺきすぎて引くかも」（１０代男性）というように、見た目とはうらはらに運動オンチというギャップに萌える男性もいます。男性と一緒にスポーツをしてオンチぶりを見せると、かまってもらいやすくなるかもしれません。
【２】キチンと目線を合わせて子どもの相手をしているのを見たとき
「ちょっと無理な体勢してるから、優しさがより伝わるよね」（２０代男性）というように、背が高い女の子のほうが、子どもと話す姿から人柄が伝わるようです。誰かと話すときは必ず目線を合わせるように意識しておくといいのかもしれません。
【３】クールそうに見えて意外と性格は乙女っぽいことを知ったとき
「すらっとした人はクールに見えがち。だから中身のかわいさが際立つ」（２０代男性）というように、外見と内面のギャップに萌える男性もいます。冷たく見られがちな方は、男性の前で乙女な一面を見せてみてはいかがでしょうか。
【４】「ねぇねぇ」などと言いながら体を近づけて甘えてきたとき
「そういうことしないタイプかと思っていたので」（２０代男性）というように、大きな体で甘える姿にギャップを感じ、かわいらしさが倍増するのかもしれません。背が高ければ高いほど、男性は意外性を感じてドキドキしてくれそうです。
【５】背の低い女性に似合うファッションを見て「いいなぁ…」とつぶやいたとき
「ある意味、普通の子よりも女の子らしいよね」（２０代男性）というように、背が低い女の子を羨ましがる姿をいとおしく感じるようです。ただし、背が高いことで悩んで卑屈になるとかわいらしさが損なわれてしまうので、自己否定はしないようにしましょう。
【６】「会いたかったー」などと言いながら抱きつかれたとき
「長い手で抱きしめられると不思議な気持ちになる」（２０代男性）というように、母親に抱きしめられたときのような特別な感情になるようです。再会を喜ぶときは、男性をムギュッと抱きしめてみるのもいいかもしれません。
【７】頭をぶつけて「テヘッ」と照れた様子をみせたとき
「ただでさえドジっ娘には萌えるのに…」（１０代男性）というように、背が高い女の子ならではのドジにキュンとする男性もいます。長身が理由でしたドジに関しては、落ち込まず、照れ笑いをしてごまかしたほうがかわいらしさを強調できそうです。
【８】ぐっと膝をかがめて上目づかいをしているとき
「長身の女の子の上目づかいはレア！」（２０代男性）というように、普段は同じかそれより高い目線から見ている女の子が下からのぞきこんでくるというギャップにドキッとするようです。しゃがんだあとはあえてそのままの体勢で立っている男性に上目遣いをしてみるといいかもしれません。
【９】ヒールの低い靴をはいて背を小さく見せようとしているとき
「体の大きいぶん、かわいくなるための努力が目立つ」（２０代男性）というように、自分を少しでも小さく見せようとする姿に胸を打たれるようです。デートのときにヒールが低い靴をはいて行くと、カンがいい男性はそれに気づいてくれるでしょう。
ほかにも「背が高い女性がいとおしく見える瞬間」が思いついたら教えてください。ご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】バレーボール選手のように見えるのに、意外と運動オンチだと知ったとき
「運動神経が良かったら完ぺきすぎて引くかも」（１０代男性）というように、見た目とはうらはらに運動オンチというギャップに萌える男性もいます。男性と一緒にスポーツをしてオンチぶりを見せると、かまってもらいやすくなるかもしれません。
「ちょっと無理な体勢してるから、優しさがより伝わるよね」（２０代男性）というように、背が高い女の子のほうが、子どもと話す姿から人柄が伝わるようです。誰かと話すときは必ず目線を合わせるように意識しておくといいのかもしれません。
【３】クールそうに見えて意外と性格は乙女っぽいことを知ったとき
「すらっとした人はクールに見えがち。だから中身のかわいさが際立つ」（２０代男性）というように、外見と内面のギャップに萌える男性もいます。冷たく見られがちな方は、男性の前で乙女な一面を見せてみてはいかがでしょうか。
【４】「ねぇねぇ」などと言いながら体を近づけて甘えてきたとき
「そういうことしないタイプかと思っていたので」（２０代男性）というように、大きな体で甘える姿にギャップを感じ、かわいらしさが倍増するのかもしれません。背が高ければ高いほど、男性は意外性を感じてドキドキしてくれそうです。
【５】背の低い女性に似合うファッションを見て「いいなぁ…」とつぶやいたとき
「ある意味、普通の子よりも女の子らしいよね」（２０代男性）というように、背が低い女の子を羨ましがる姿をいとおしく感じるようです。ただし、背が高いことで悩んで卑屈になるとかわいらしさが損なわれてしまうので、自己否定はしないようにしましょう。
【６】「会いたかったー」などと言いながら抱きつかれたとき
「長い手で抱きしめられると不思議な気持ちになる」（２０代男性）というように、母親に抱きしめられたときのような特別な感情になるようです。再会を喜ぶときは、男性をムギュッと抱きしめてみるのもいいかもしれません。
【７】頭をぶつけて「テヘッ」と照れた様子をみせたとき
「ただでさえドジっ娘には萌えるのに…」（１０代男性）というように、背が高い女の子ならではのドジにキュンとする男性もいます。長身が理由でしたドジに関しては、落ち込まず、照れ笑いをしてごまかしたほうがかわいらしさを強調できそうです。
【８】ぐっと膝をかがめて上目づかいをしているとき
「長身の女の子の上目づかいはレア！」（２０代男性）というように、普段は同じかそれより高い目線から見ている女の子が下からのぞきこんでくるというギャップにドキッとするようです。しゃがんだあとはあえてそのままの体勢で立っている男性に上目遣いをしてみるといいかもしれません。
【９】ヒールの低い靴をはいて背を小さく見せようとしているとき
「体の大きいぶん、かわいくなるための努力が目立つ」（２０代男性）というように、自分を少しでも小さく見せようとする姿に胸を打たれるようです。デートのときにヒールが低い靴をはいて行くと、カンがいい男性はそれに気づいてくれるでしょう。
ほかにも「背が高い女性がいとおしく見える瞬間」が思いついたら教えてください。ご意見をお待ちしております。（外山武史）