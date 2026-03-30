【M1100 BV】 3月18日 再販 価格：41,580円

マルゼン、ガスブローバック「M1100 BV」を3月18日に再販した。価格は41,580円。

本商品は、米国のオートローダー・ショットガン（自動で装填/排莢を行なう散弾銃）の分野でポピュラーな「レミントン・モデル1100」を、同社の装填/排莢を楽しめる「ライブシェル」シリーズより再現したもの。

銃下部のマガジンチューブにショットシェルを装弾、次にボルトハンドルを引いて初弾シェルをチャンバーに装填する動作と、ガスブローバックが生み出すリコイルショックと共にショットシェルを勢いよく排莢するリアルな機構が楽しめる。

なお、本商品及び「M1100」シリーズは、ガスブローバックによるオートローディング・ギミックの作動性能を重視しているため同社他製品と比べて、BB弾の発射性能が劣る点に注意していただきたい。

また、製品の構造上、シェル内へのBB弾の給弾数が増えるほど飛距離および性能が低下する。そのためシェル内への給弾は「1～3発程度」が現実的な実射性能となる。マルゼンからは、「シェル内にBB弾を1発のみで発射する際は0.25g～0.30g弾などの重い弾を、複数弾発射（シェル内に2～3発給弾）する際は0.20g～0.25g弾などの軽い弾のご使用をお勧めします」と案内されている。

「M1100 BV」詳細

価格：41,580円 全長：約1045mm 重量：約2,700g 弾丸：6mm BB（0.20～0.30g） 動力源：専用ガス 初速/エネルギー：約71.9m/s前後 ｜ 0.52J（ガスタンク表面温度約25℃で 0.20g弾を1発使用時） 装弾数：7＋1発（シェル内にBB弾を1～3発給弾、同時発射可能）

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