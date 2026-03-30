【漢字クイズ】「乙鳥」はなんて読む？春になると見かける鳥の異名！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



「乙鳥」はなんて読む？ 「乙女」の「乙」に「鳥」と書くと、身近な鳥の異名になります。春になるとよく見かける鳥ですが、なんと読むかわかりますか？ ヒントは、軒下に巣を作る鳥です。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「いっちょう」でした！ ツバメの異名です。 ツバメを表す漢字といえば「燕」や「玄鳥」が有名ですよね。ツバメは万葉集にも載っているほど日本で長く親しまれてきた鳥であり、さまざまな異名が存在します。 地域によっても呼び名が異なるため、お住まいの地域でなんと呼ばれているか、調べてみるのも楽しそうですね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部