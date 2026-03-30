Ｄａｉｉｃｈｉ―ＴＶ（静岡第一テレビ）は夕方情報バラエティー「まるごと」が、２０２５年の年度視聴率 個人５・８％（コア３・６%）で同時間帯トップとなったことを発表した。年度視聴率での同時間帯トップは２４年に続き２年連続となり、年間・年度ともに２年連続で首位を維持した。

２５年は、お笑いコンビ・ずんの飯尾和樹が出演する人気コーナー「ペコリーノ」が放送開始10周年。これを記念し、12月には特別企画として「ペコリーノ10周年SP タイ篇」を放送。さらに、移動販売車「ペコリーノ号」も誕生し、県内各地のイベントに出向いて番組グッズやコラボクッキーの販売を行うなど、番組の魅力を広く発信。また、２６年２月には２回目の開催となる番組冠のライブイベント「SUUMO presents まるごとFUNDAY 〜THANKS LIVE 2026〜」を開催した。豪華アーティストによる音楽ライブに加え、まるごとファミリーによるお笑いステージ、さらにはアーティストと高校生によるこの日限りのコラボパフォーマンスなど盛りだくさんの内容だった。

【MC・秋元啓二コメント】

日々ご覧いただき、そして日々取材にご協力いただき誠にありがとうございます！おかげさまで、2年連続で年度視聴率トップを獲得することができました！出演者と全スタッフが一丸となって「楽しいこと、新しいこと」を発信しています。静岡の夕方を少しでも明るく照らせていたら幸いです。今年の秋頃に放送開始から8000回を迎える『まるごと』を、今後もどうぞ宜しくお願いします！

【MC・久保ひとみコメント】

今年度も視聴率トップを獲得することができました‼いつも「まるごと」を見てくださっているみなさまに、心から感謝しております。最近は6時15分スタートもすっかり定着し、小さなお子様からおじいちゃんおばあちゃん、そして私と同世代のおじ様までも「いつも見てるよ！」と声をかけてくださいます。今後も幅広い世代のみなさんに楽しんでいただけるよう、スタッフ一同全力で頑張りますので、どうぞご期待ください！