黒崎バイパス「黒崎西ランプ」の様子。2026年2月時点。

黒崎西ランプが2027年に開通予定！

黒崎バイパスの平面図

「黒崎バイパス」は、福岡県北九州市八幡東区～八幡西区を結ぶ延長約5.8kmの自動車専用道路。慢性的に渋滞が発生する国道3号のバイパスとして整備が進められてきた。全線が高架構造の片側2車線で、信号のないスムーズな走行が可能だ。

2023年には、黒崎バイパス両端に位置する「春の町ランプ」と「陣原ランプ」が開通し、本線は全線通行可能になった。しかし唯一、西側の出入口となる「黒崎西ランプ」は未開通のまま残されている。

「黒崎西ランプ」は現在、2027年の開通に向けて整備が進められている。完成すれば国道200号と接続し、春の町方向のみ出入り可能なランプとなる計画だ。

黒崎バイパスと黒崎西ランプ完成によるメリット

黒崎バイパス開通による交通量の変化

黒崎バイパスの整備によって、「交通事故の抑制と安全性の向上」「地域活力の向上」「地域産業支援」といった3つの効果が現れている。

現道の国道3号（黒崎地区）では、小倉や福岡市方面へ向かう交通量が多く、慢性的に渋滞が発生。渋滞は時間的なロスだけでなく、追突事故の増加や渋滞を避けようと生活道路に流入する車両の増加といった安全面のリスクも招いていた。

ここに黒崎バイパスが開通したことで交通が分散され、現道の交通量は大きく減少して渋滞の緩和につながっている。事実、2008年の黒崎バイパスの暫定開通時と、黒崎西ランプを除き整備が進んだ2023年を比較すると、交通量はおよそ半減している。

さらに、沿線地域の経済発展も見逃せない。2008年に7社だった立地企業は、2024年には94社にまで増加した。それに伴い交通量も増加したが、黒崎バイパスと現道国道3号で分散されることで地域への負荷は抑えられている。こうした利便性の高さを背景に、今後も地域経済の活性化が期待される。

黒崎バイパスは、より広域的な観点でもメリットがある。沿線の企業進出による経済活性化は、北九州港や北九州空港といった物流拠点への交通需要の拡大にもつながる。バイパスによって渋滞が緩和されることで、移動の定時性や安定性が向上し、さらなる産業発展を後押しするのだ。

また、未開通である「黒崎西ランプ」の開通により、国道200号と黒崎バイパスが直結。これまで黒崎駅周辺や小中学校が点在する生活道路を経由していた交通がバイパスへ流れ、生活道路に流入する車両が減少し、地域の安全性が向上することも期待されている。

地元の悲願「黒崎バイパス」が完成へ

2025年時点の黒崎西ランプの施工状況

黒崎バイパスは「黒崎西ランプ」を除き開通済み。残る黒崎西ランプでは、橋桁の架設が完了。2026年3月時点で、橋桁上にコンクリートを打設する床版工事が進行しており、2027年の全線開通を目指す。

地元では企業や関係者による「黒崎バイパス建設促進期成会」が発足され、長年にわたって国に整備の要望活動をしてきた経緯がある。1991年の事業化から実に36年の時を経て、地域の悲願だったバイパスがいよいよ現実のものになろうとしている。予定通りの完成に期待がかかる。