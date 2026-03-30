日曜劇場「リブート」（TBS系）の第10話（最終話）が、29日に放送された。

本作は、最愛の妻の死をめぐってうそと真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒濤のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。鈴木亮平が善良なパティシエと悪徳刑事という2人の主人公を演じる。（＊以下、ネタバレあり）

冬橋（永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木亮平）。命運はもはや尽きたかに思われた。

その頃、夏海（戸田恵梨香）もまた、合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていた。だが彼女は、すでに早瀬へ全てをさらけ出している。秘密も、後悔も、罪も。もう守るものは何もない。

だからこそ、恐れる理由もない。おびえを消し去った夏海の真っすぐなまなざしに、初めて焦燥を覚える合六。優位に立っていたはずの男の均衡が、静かに崩れ始める。そして合六は、ついに“100億”の受け渡しへと動き出す。

放送終了後、SNS上には、「最後の展開に圧倒された」「演技がうまい役者ぞろいで見応えがあった。ハッピーエンドでよかった」「このドラマの根底にあったのは強い家族愛だった。合六ですら最後は自分を犠牲にしても家族を守ったからね」「見始めた頃は、そんなばかなと思っていたけど話しが進むにつれて面白くなった」などのコメントが上がった。

また、「冬橋が作った謎の飯。本当に永瀬廉が作りそうで笑った」「この話の中で一番すごいのは整形外科医の桑原瞳（野呂佳代）」「永瀬廉を北村匠海にリブートした野呂佳代に特別賞を贈りたい」「野呂佳代ちゃんの整形外科医がいる限り、いつでもリブートできちゃう訳で…」「イケメンはリブートしてもイケメンなんだってことが分かった」などの声もあった。

そのほか、「真北さん（伊藤英明）疑ってごめんよ」「伊藤英明にはやっぱり正義が似合う」「なんやかんやで海江田先生（酒向）が最後まで生きていて笑った」「蒔田彩珠ちゃんの足立がカッコよかった」といったコメントもあった。