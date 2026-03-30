スタッドレスタイヤとオールシーズンタイヤの違い

2026年1月、北海道新千歳モーターランドで、トーヨータイヤの冬タイヤ試乗会が行われた。前編は、キャラクター違いのスタッドレスタイヤ比較（マツダCX-5にオブザーブGSi-6とオブザーブGIZ3を装着）をお送りした。

【画像】トヨタ・ランクル250で同門スタッドレスとオールシーズンタイヤ比較！ トーヨー『オブザーブW/T-R』対『オープンカントリーA/T3』 全98枚

今回は、スタッドレスタイヤ対オールシーズンタイヤの比較試乗として、トヨタ・ランドクルーザー250に4×4、SUV用スタッドレスタイヤ『オブザーブW/T-R』（以下W/T-R）と、オールシーズンタイヤの性能を備えた4×4、SUV用タイヤ『オープンカントリーA/T III』（以下A/T3）を履いた時の模様をお伝えする。



トヨタ・ランドクルーザー250にオブザーブW/T-RとオープンカントリーA/T IIIを装着して比較。 トーヨータイヤ

さて、かつて『M+Sの刻印があるから雪道も大丈夫』と言われていた時代があった。ちなみに、M+Sの刻印を得るための低温性能要件はない。現在では、タイヤのコンパウンド技術が進み、SUV向けのスタッドレスタイヤや、オールシーズンタイヤの性能を備えたオフロードタイヤが登場している。

トーヨータイヤでいうと、SUV、4×4用深雪向きスタッドレスタイヤのW/T-R。そして、オールシーズンタイヤの性能を備えているのが、オープンカントリーA/T3なる。

スノーフレークマークについて補足しておくと、これは米国の国際標準化団体（ATSMインターナショナル）の基準をクリアした雪道・凍結路性能を備えたタイヤに付与されるもの。『スリー・ピーク・マウンテン・スノー・フレーク』（3PMSF）、通称スノーフレークマークと呼ばれる、山の中に雪の結晶のマークだ。日本国内でもこのマークがついたタイヤは、基本的にスノータイヤ規制中でも高速道路の走行が可能となる。

ではいったい、スタッドレスタイヤとオールシーズンタイヤ、その違いはどこにあるのだろう。また自分はどちらを選べばいのだろう、という疑問が浮き上がってくる。

そんな疑問に応えてくれるのが、今回の比較試乗だ。

両タイヤの特徴をおさらい

改めてタイヤを紹介しておこう。

オブザーブW/T-Rは、スタッドレスタイヤブランドのオブザーブにカテゴライズされているが、W/Tは『ウインターテレーン』を意味し、オフロードタイヤのA/T（オールテレーン）、M/T（マッドテレーン）などと同様、4×4やSUV向けオフロード車向けのスタッドレスタイヤであることを示している。



W/T-Rは、低温時でもゴムの柔軟性が失われないスタッドレス用コンパウンドを採用。 トーヨータイヤ

トレッドコンパウンドは、ごく低温時でもゴムの柔軟性が失われないスタッドレス用コンパウンドを採用。トレッドデザインは、大型のブロックパターンと太い横溝を持っているのが特徴で、深雪でのトラクション性能を重視したデザイン。

タイヤサイドにもサイドブロックを採用し、深雪でのトラクション性能アップを図っている。

一方、オープンカントリーA/T3は4×4用タイヤであり、同系のオープンカントリーA/Tプラスと比べると、ゴムコンパウンドに低温での柔軟性に優れたゴム配合を採用することで、0度近辺のゴムの硬化を抑制。雪上グリップ性能を高めている。具体的にはスノー制動でA/Tプラスに対して13％制動距離を短縮している。

雪上・氷上コースともにW/T-Rが優位

実際の試乗コースで試してみると、雪上・氷上コースともに、スタッドレスタイヤのW/T-Rが優位だった。

とくに良さが光ったのは（当然のことながら）凍結路面だった。氷上からの発進では、氷の路面をとらえてグリップしている感触があり、その感触どおり車速がスムーズに上がっていく。



A/T3は、加速時にエッジが引っ掻くようなグリップ感があり、ブレーキ時にも抵抗感があった。 トーヨータイヤ

また、氷上ブレーキ路面でも、ABSを効かせながらしっかりとした減速感が出ており、ブレーキをかけながら「あ、これならクルマは止まってくれる」と感じる安心感がある。

氷上スラロームと氷上旋回路では、ステアリングの効きがよく、クルマの向きが変わってくれる。当然滑りも伴っているのだが、抵抗感のある滑りで、十分にコントロールの範囲にある。コントロール性の良さと安心感があると感じた。

明確に差があるA/T3の氷上性能

これに対してA/T3の氷上性能は、明確に差があるレベル。氷上ブレーキでは、氷上からの発進での到達速度に差があり、ブレーキでも抵抗感・減速感が少なめ。

ただ、予想外だったのは、加速時にはエッジが引っ掻くようなグリップ感があり、ブレーキ時にも少ないながらも抵抗感があった。滑りの飛距離は出そうだが、雪の路面を探し、そこにクルマを誘導するくらいのグリップは残されている感じ。下りの凍結路はかなり緊張を強いられる場面となりそうだ。

凍結路のスラロームと氷盤旋回は、ステアリングが効かず、かなり車速を落とす必要がある。加減速方向は、4WD=4輪の駆動力が得られ、またブレーキも4輪が仕事をするので、それでも何とかトラクションやグリップを得ることができるが、旋回になるととたんにクルマの向きが変わりにくくなる。

スタッドレスタイヤと比べると、明らかにゴムコンパウンドの柔軟性が作り出すグリップ性能が少なく、滑り出しも唐突だった。

荒れた雪路面ではA/T3の健闘が光る

氷上路面では、W/T-R（＝スタッドレスタイヤ）とA/T3（＝オールシーズンタイヤ）には差があって、グリップ性能、コントロール性、安心感と、どれを取ってもW/T-Rの優位だった。

ところが、耕したようにグズグズに荒れた雪路面や、踏み固められてツルツルになった圧雪路面では、逆にA/T3の健闘が光ったのだ。



ブレーキ制動距離はW/T-Rのほうが短そうだが、A/T3にもブレーキがよく効くと感じる制動感があった。 トーヨータイヤ

性能を比較すると、多くの場面でW/T-Rが優位なのは変わらない。しかし耕したようにグズグズの雪路面では、発進時のトラクション性能こそW/T-Rのほうが優れているものの、荒れた雪路面での直進性や、安定感、中間加速のトラクションでA/T3はW/T-Rに迫る性能があった。

また、ブレーキも制動距離自体はW/T-Rのほうが短そうだが、純粋にブレーキがよく効くと感じるくらいの制動感がA/T3にはある。

圧雪スラロームでは、グリップ性能はW/T-Rのほうがステアリングが効き向きをかえやすいが、A/T3もハステアリングの効きは良く、ヨー（≒曲がる力）を発生させやすく、リアの滑りが作り出す向きの変わりやすさが現れ、予想以上に軽快に走ることができた。

雪上路面では、雪柱せん断力や引っ掻きグリップ、エッジ効果など、トレッドデザインの占める性能が大きく影響する。サマータイヤのコンパウンドと比べると、やや低温寄りのゴム配合になっていることも手伝って、A/T3の走行性能の高さを実感した。

ではどちらを選ぶべきなのか

冬道は、雪の下に凍結路が隠れていることも少なくないし、山の北斜面では凍結路に出くわすことも珍しくない。

結論的にW/T-R（=スタッドレスタイヤ）とA/T3（＝オールシーズンタイヤ）の使い分けをいうと、積極的に氷雪路を走りたい人、またそうした路面が日常的にある地域の人にはW/T-Rの選択が必要。ドライブの途中に降雪や氷雪路面に出くわすことがあるというのならば、A/T3がより良い選択ではないかと思う。



どちらを選ぶかは、使い方と2セット持ちができるか次第だ。 トーヨータイヤ

補足すると、A/Tシリーズで唯一A/T3だけがオールシーズンタイヤなのは、トライアル的なオフロード性能を求めるほど、ゴムの剛性、耐千切れ性能が必要となるからだ。ゴムに柔軟性が必要なオールシーズン用コンパウンドは、千切れ性能を高くしにくいのだという。

つまりスパルタンな走り方をするなら、冬用にW/T-Rを用意し、他のオフロードタイヤがオススメとなる。ただ、A/T3のメリットはこれ1本（1セット）で春夏秋冬どの季節も走ることができる点。2セットのタイヤが持てるかどうか（価格的にもスペース的にも）というのも、選択の基準になりそうだ。