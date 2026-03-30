ホテルグランヴィア大阪の最上階｢グランヴィアフロア｣に宿泊!専用ラウンジも使えて幸せ♡

ホテルグランヴィア大阪の最上階27階には、高品質客室階｢グランヴィアフロア｣があります。グランヴィアフロアに宿泊した人だけの専用ラウンジ｢グランヴィアラウンジ｣では、フードやフードに合わせた充実のドリンクがいただけます。特別な滞在時間を過ごすことができる｢グランヴィアフロア｣を取材してきましたので、さっそく紹介します。

最上階27階の｢グランヴィアフロア｣

｢グランヴィアフロア｣は、ホテルグランヴィア大阪の最上階27階にあります。

入り口には、専用カードキーをタッチして中に入るフロアセキュリティシステムが導入されているので、安心して滞在できます。今回は、コンフォートツインのお部屋に宿泊しました。

ワークデスクにあるワークチェアは座り心地がよく、ビジネスでの利用にもおすすめです。

客室には大きな窓があり、最上階ならではの大阪の風景が楽しめます。大阪駅から発車する電車も見えるので、電車好きのお子さま連れの旅行にもおすすめです。大阪の夜景もきれいでした。

客室内には、コーヒーなどのお飲み物やアメニティーもそろっています。子ども用のアメニティーもそろっていて、動物柄のナイトウェアはかわいかったです。

客室内にはアート作品が飾られていて、おしゃれでした。

眺めもいいゆったりとしたバスルーム

バスルームと洗面台は分かれています。また、洗面台は2台あるので家族旅行や友達との旅行での利用にもおすすめです。

今回宿泊したお部屋は、バスルームに洗い場があり、バスタブにゆったり浸かることができました。バスルームからも大阪の風景を楽しむことができます。

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グランヴィアフロア宿泊者専用のグランヴィアラウンジ

グランヴィアフロア宿泊者専用の｢グランヴィアラウンジ｣では、2025年10月からフードプレゼンテーションがリニューアルしました。（営業時間 7:00～21:00 ※アルコール類及びおつまみのご提供時間は17:30～19:30となります。)

ティータイム、カクテルタイム、モーニングをそれぞれ紹介していきます。※季節により、メニュー内容は変わります。





チェックイン後に利用できる｢ティータイム｣は、15:00～16:30までです。マフィン、ケーキ、お菓子などでティータイムが楽しめます。

ドリンクでは、ロンネフェルトの紅茶･コーヒー･ジュースが楽しめます。おすすめのジュースは、｢みっくちゅじゅーちゅ｣です。大阪発の味を楽しんでくださいね。

｢カクテルタイム｣は、17:30～19:30までです。シェフ特製のオードブルメニューやキッシュなどが楽しめます。

ドリンクでは、種類豊富なアルコールがありお酒好きにはたまりません。ソムリエ厳選のワインや、日本酒･国産ウイスキー･大阪発の味｢箕面ビール｣もあるので、お料理とペアリングして楽しむのもおすすめです。

｢モーニング｣は、8:00～10:00までです。パンやカットフルーツなどのライトミールで、ゆったりとした朝を過ごすことができます。朝食をしっかりと食べたい人には、19階にあるフレンチレストラン｢フルーヴ｣での朝食ブッフェもおすすめです。(別料金)

フレンチレストラン｢フルーヴ｣での朝食ブッフェについては、別記事で紹介しているのでそちらも参考にしてくださいね。

ライブラリーコーナーもあるので、大阪旅行の情報収集にも便利です。

いかがでしたか。ホテルグランヴィア大阪の｢グランヴィアフロア｣に宿泊して、ぜひすてきな滞在時間をすごしてくださいね。

取材協力/ホテルグランヴィア大阪