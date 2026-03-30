千葉ロッテマリーンズは5月1日西武戦（ZOZOマリンスタジアム）にYouTuberアイドルグループのリアルピースが来場すると発表した。

4月29、30日の楽天戦、5月1〜3日の西武戦は選手との野球体験会やスタジアムでのお仕事体験など、来場者がゴールデンウィークを一日通して楽しめる様々なイベントを開催。5月1日はリアルピースが来場し、試合前に歌唱パフォーマンスとセレモニアルピッチを行い、球場を盛り上げる。球団を通じて「リアルピースです！僕らは日本一のグループを目指して日々活動しています！マリーンズさんも日本一を目指していると思うので、そんな方々の試合に携われることをとても光栄に思います。来てくれたファンの方々が思いっきり楽しんでくれたら嬉しいです。当日は盛り上げます！」とコメントを寄せた。

＜リアルピース プロフィール＞「元気の押し売りアイドル」のキャッチフレーズで、子どもから大人まで幅広い年代から人気のイベント×アイドル×YouTubeを掛け合わせた、次世代型5人組男性エンターテイメントYouTuber。平均年齢は33歳。今年1月からの全国ツアー「リアフェスin全Zeep」では、全国9箇所のZeep会場を巡って行う予定。全公演チケット完売。全ての公演を完走すればグループとソロを含め男性アーティスト史上初の快挙となる。11月3日には4thワンマンライブが＜La LaアリーナTOKYO−BAY＞にて開催決定。2月には2nd写真集「Piece by Piece」を発売し、初週オリコン1位を獲得。その発売を記念し、3月より全国6都市にて体験型POP UP ストア「リアピースストリートパークbyヴィレッジヴァンガード」を開催中。現在、毎週火曜日午後9時からTOKYO MXで初の冠番組「リアルピースのテレビ上陸大作戦」が放映中。4月からTBSで新たな冠番組も放映決定。