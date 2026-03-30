無人スイーツ店で人気の“ドバイ餅クッキー”を大量窃盗…袋パンパンに詰め込み会計スルー　約2万6000円分被害　横浜市

神奈川・横浜市にある無人スイーツ販売店で、商品を袋いっぱいに詰め込んで持ち去る男がカメラに捉えられた。盗まれたのはSNSでも話題の人気商品で、被害額は1日の売り上げに匹敵…。警察が窃盗事件として捜査している。

人気スイーツを袋いっぱい詰め込む窃盗男

神奈川・横浜市で19日午前3時40分頃に撮影されたのは、あふれんばかりの商品を袋に詰め込む男の姿だ。人気の品薄商品ばかりを狙った“スイーツドロボー”の瞬間だった。

被害者は、「非常に憤りを感じている」とコメントしている。

明け方、1人の男が無人スイーツ販売店に現れた。商品を手に取って品定めすると、レジにあった袋を1枚手に取り、商品を次々に袋の中へと入れる。

あっという間に袋はパンパンの状態になった。男の手元を見ると、商品をとる手の方だけ手袋のようなものを装着していた。

パンパンになった2つの袋を持ってレジへ向かったが、会計をするそぶりは見せず、袋をもう1枚手に取り、店を後にした。

入荷のメド立たず…人気商品を狙った犯行

被害に遭った店によると、狙われたのはある特定のスイーツだったという。

「よく“ドバイ餅”だったり、そういう名称で呼ばれてるんですけど、今SNSでも人気があって、入荷したとたんに店の中でも売り上げNo.1みたいな」と被害者は説明している。

人気のため品薄状態の“ドバイ餅クッキー”は、現在、入荷の見通しがたっておらず、売り切れの状態だという。

店によると、被害総額は約2万6000円で、1日の売り上げに匹敵する額だという。警察は窃盗事件として、スイーツドロボーの行方を追っている。

（「イット！」 3月27日放送より）