＜夫が私と結婚した理由は…＞親を大事にする姿「思いやりある人」だと思ったのに…！【第2話まんが】
私はエミカ、夫のタカノリと結婚して11年になります。私はタカノリの優しさに惹かれてプロポーズを受け入れました。その後、息子のケント（小3）と娘のヒナタ（小1）が生まれ、今は4人家族として暮らしています。しかし……最近のタカノリは、私や子どもたちに対してとても冷たいのです。子どもたちが話しかけても面倒くさそうにして、現実逃避するかのようにスマホから目を離しません。私はその変わりように言い知れぬ不安を感じてしまうのでした。
私が初めて義実家に挨拶に訪れた日のこと。タカノリはとても優しく義両親のことを気遣っていました。その仕草や表情からは、心から家族を大切に思っていることが伝わってきたのです。だからこそ、一緒に家庭を築きたいと思いました。
優しかったタカノリが家族に冷たい態度をとるようになり、その変わりように私は不安を覚えています。以前の紳士的な態度は一体どこにいってしまったのでしょう。タカノリはひょっとしたら、何か隠しているのでしょうか……？
昔は気遣いができる人だったタカノリ。義両親を心から大切にする姿を見て、私は「結婚後の新しい家庭も大切にしてくれるはず」と信じていました。子どもたちが小さいころだって、ずっと優しくていろんな場所へ連れていってくれました。
最近のタカノリは家族に対して冷たい態度をとるようになり、ため息が止まりません。今となっては、かつての紳士的な優しさはどこへやら。私にだけならまだ耐えられますが、子どもたちのことまで冷たくあしらうのは許せません。
私は眠るタカノリの顔を見つめながら、なぜ変わったのか、そしてどうしたら元に戻ってくれるのかを考えていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
私が初めて義実家に挨拶に訪れた日のこと。タカノリはとても優しく義両親のことを気遣っていました。その仕草や表情からは、心から家族を大切に思っていることが伝わってきたのです。だからこそ、一緒に家庭を築きたいと思いました。
優しかったタカノリが家族に冷たい態度をとるようになり、その変わりように私は不安を覚えています。以前の紳士的な態度は一体どこにいってしまったのでしょう。タカノリはひょっとしたら、何か隠しているのでしょうか……？
昔は気遣いができる人だったタカノリ。義両親を心から大切にする姿を見て、私は「結婚後の新しい家庭も大切にしてくれるはず」と信じていました。子どもたちが小さいころだって、ずっと優しくていろんな場所へ連れていってくれました。
最近のタカノリは家族に対して冷たい態度をとるようになり、ため息が止まりません。今となっては、かつての紳士的な優しさはどこへやら。私にだけならまだ耐えられますが、子どもたちのことまで冷たくあしらうのは許せません。
私は眠るタカノリの顔を見つめながら、なぜ変わったのか、そしてどうしたら元に戻ってくれるのかを考えていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子