【義兄、17歳娘にオネガイ】白菜に戸惑う人「茹でて食べれば？」「無理」＜第20話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？
第20話 諦めが悪すぎる
【編集部コメント】
どうしても諦めきれないお義兄さん、サトウさんの前で嫌々ながらも了承したものの、まだ少しだけゴネています。しかしどれだけ粘ったところで、マキコさんもケンジさんも「サトウさん」に告げ口する気満々です！ お義兄さんも強気には出られません。お義兄さん、これは諦めるのが堅実ですよ？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第20話 諦めが悪すぎる
【編集部コメント】
どうしても諦めきれないお義兄さん、サトウさんの前で嫌々ながらも了承したものの、まだ少しだけゴネています。しかしどれだけ粘ったところで、マキコさんもケンジさんも「サトウさん」に告げ口する気満々です！ お義兄さんも強気には出られません。お義兄さん、これは諦めるのが堅実ですよ？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら