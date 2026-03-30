ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・豊前市で火災 目標は三毛門の木戸美容室 約15分後に鎮火（2… 福岡・豊前市で火災 目標は三毛門の木戸美容室 約15分後に鎮火（2月22日午後1時39分ごろ） 福岡・豊前市で火災 目標は三毛門の木戸美容室 約15分後に鎮火（2月22日午後1時39分ごろ） 2026年3月30日 11時51分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県京築消防消防本部によると、30日午前11時14分ごろ、豊前市三毛門で建物火災が発生した。目標は木戸美容室。建物への延焼がなかったため、その他の火災に切り替わり、同11時29分ごろ鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ 福岡・久留米市で建物火災 三潴町玉満の筑後川土地改良区三潴分室農業資料南側 約20分後にほぼ消火（3月30日午前10時51分ごろ発生） 福岡市博多区の建物火災で未明に消防隊出動 住吉2丁目4番付近（3月30日午前2時35分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） イベント, リハビリ, デイサービス, 海, 思いやり, フローリング, 訪問介護, 京王線, 老後, 長野