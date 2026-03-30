連勝のキム・ヒョージュが2週間で“1億2000万円超”の荒稼ぎ！ 3位・勝みなみら日本勢はいくらゲットした？
＜フォード選手権 最終日◇29日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞大会はトータル28アンダーを記録したキム・ヒョージュ（韓国）の連覇＆2週連続優勝という結果で幕を閉じた。この勝利で、優勝賞金33万7500ドル（約5366万円）を獲得。先週の「フォーティネット・ファウンダーズカップ」で獲得した45万ドル（約7155万円）を合わせ、実に2週間で約1億2521万円の荒稼ぎだ。
【連続写真】安定感マシマシ！ 勝みなみのドライバースイング
2位のネリー・コルダ（米国）でも20万6791ドル（約3287万円）というのは、さすが米ツアーといえる。賞金ランクも今季通算93万9640ドル（約1億4940万2760円）のヒョージュが1位、80万4767ドル（約1億2795万7953円）のネリーが2位につけている。では日本勢はいくら稼いだのか？ 今季自己最高の3位で終えた勝みなみが、15万12ドル（約2385万円）を手にした。こちらもトップ10入りを果たした9位の岩井千怜は4万4579ドル（約708万円）の稼ぎだ。34位グループの畑岡奈紗、吉田優利、古江彩佳は1万3671ドル（約217万円）を獲得。42位の竹田麗央が9878ドル（157万円）、50位の岩井明愛が7963ドル（約126万円）、65位の馬場咲希が5038ドル（約80万円）、69位の櫻井心那が4754ドル（約75万円）という結果になった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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2位のネリー・コルダ（米国）でも20万6791ドル（約3287万円）というのは、さすが米ツアーといえる。賞金ランクも今季通算93万9640ドル（約1億4940万2760円）のヒョージュが1位、80万4767ドル（約1億2795万7953円）のネリーが2位につけている。では日本勢はいくら稼いだのか？ 今季自己最高の3位で終えた勝みなみが、15万12ドル（約2385万円）を手にした。こちらもトップ10入りを果たした9位の岩井千怜は4万4579ドル（約708万円）の稼ぎだ。34位グループの畑岡奈紗、吉田優利、古江彩佳は1万3671ドル（約217万円）を獲得。42位の竹田麗央が9878ドル（157万円）、50位の岩井明愛が7963ドル（約126万円）、65位の馬場咲希が5038ドル（約80万円）、69位の櫻井心那が4754ドル（約75万円）という結果になった。
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