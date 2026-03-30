1800万円獲得の永峰咲希が4位浮上 菅楓華は7500万円超え【女子賞金ランキング】
国内女子ツアー第4戦「アクサレディス」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【写真】永峰の奮闘で涙を流す大山志保
今大会で地元優勝を達成した永峰咲希が賞金1800万円を獲得。今季通算を2136万9528円として、25人抜きとなる4位に浮上した。菅楓華は単独3位の賞金700万円を加算。わずか4試合で7524万2266円を稼ぎ出し、ランキング1位をキープしている。2位以下は佐久間朱莉（5726万3626円）、古江彩佳（2207万9400円）、永峰、永井花奈（2106万4572円）と続いている。予選落ちを喫した小祝さくらは13位から17位に後退。4位タイで371万円あまりを獲得したルーキー藤本愛菜は、28人抜きとなる24位に浮上した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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