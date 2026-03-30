研ナオコ、芝桜が咲き誇る自宅ショットを公開 5年前に実家からもらい育てる「色鮮やかで可愛い」「ナオコさんのお衣装みたいですね」
歌手・タレントの研ナオコ（72）が29日、自身のインスタグラムを更新。「我が家にも芝桜が咲きました」と明かし、自宅の様子を動画で紹介した。
【動画】「色鮮やかで可愛い」「ナオコさんのお衣装みたい」芝桜が咲き誇る自宅ショット披露の研ナオコ
鮮やかなピンクの芝桜が咲き誇る、花壇らしきスペースを披露。ハッシュタグでは「#5年前に #実家から貰ってきた #芝桜」と明かしている。
コメント欄には「わぁーとっても素敵ですね 優しく、春の訪れを感じさせてくれますね」「色鮮やかで可愛いです」「見事なまでの芝桜ですね」「ジュータンみたく綺麗に咲いてますね」「ナオコさんのお衣装みたいですね」「とってもキレイ」など、さまざまな声が寄せられた。
また 1つ前の投稿では「『風、薫る』私は語りと真風（まじ）役を担当 3月30日（月）朝からいよいよ始まります」と、初出演となるNHK連続テレビ小説がスタートすることをアナウンスしており、「朝ドラ見てます 研さんの語り、新鮮です」「ナレーション素敵でした」との反響も届けられている。
【動画】「色鮮やかで可愛い」「ナオコさんのお衣装みたい」芝桜が咲き誇る自宅ショット披露の研ナオコ
鮮やかなピンクの芝桜が咲き誇る、花壇らしきスペースを披露。ハッシュタグでは「#5年前に #実家から貰ってきた #芝桜」と明かしている。
コメント欄には「わぁーとっても素敵ですね 優しく、春の訪れを感じさせてくれますね」「色鮮やかで可愛いです」「見事なまでの芝桜ですね」「ジュータンみたく綺麗に咲いてますね」「ナオコさんのお衣装みたいですね」「とってもキレイ」など、さまざまな声が寄せられた。
また 1つ前の投稿では「『風、薫る』私は語りと真風（まじ）役を担当 3月30日（月）朝からいよいよ始まります」と、初出演となるNHK連続テレビ小説がスタートすることをアナウンスしており、「朝ドラ見てます 研さんの語り、新鮮です」「ナレーション素敵でした」との反響も届けられている。