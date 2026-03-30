Da-iCE花村想太、「カスタム費300万円」のガチ愛車を売却へ ヤフオクできょうから入札「1円スタートでいいですよ」
ダンス&ボーカルグループ・Da-iCEの花村想太（34）が、Da-iCEの動画コンテンツが見られる『Da-iCE CUBE』のオリジナルバラエティ 新ソロ企画「神様といっしょ」に登場。自慢の“愛車”をヤフーオークション（ヤフオク）に出品することを発表した。
【写真】こちらの愛車も「セクシーでカッコ良すぎです」…赤×黒がかっこいいDa-iCE花村想太の愛車
動画冒頭、以前の同チャンネルの動画で、新たな愛車『ハーレーダビッドソン』を購入したことを報告。司会役に「バイクを1台買ったので、1台売りましょう」と促されるままに、愛車を売却することに。
花村は売却するバイクを持参。「ガチバイクです。あんまりツーリングでは使用しないバイクで、ちょっとリハーサルに行くとか、現場に行くとかするときに、ササっと行ける」と使い方を説明。「めちゃくちゃ軽くて、足つきもいい。女性に人気のモデルの『ハーレーダビッドソン ストリート ボブ』（2022年式）」とバイクの情報を説明した。
花村は、知り合いから購入したものをフルカスタムしたものであるとし「（車体価格プラス）2〜300万円」と驚異のカスタム費を明かした。そして、カスタムしたこだわりを熱を込めて細かく説明した。
オークションのスタート価格について「全然1円スタートでいいですよ。10万円とかで売れてもいいと思ってるんで。高く売りたいというよりは話題性というか…」と明かした。その後ヤフーのスタッフから出品のコツを教えてもらい、花村が実際に出品ページを制作した。
出品は、きょう30日から4月5日午後11時台まで。花村は「バイクが好き、もしくは花村が好きという人に乗ってくれたらうれしいですから」と思いを口にすると、進行役も「思いとともに乗り継いでいただけたら」とまとめた。
なお、この動画は、会員以外の人も見られる一般公開となっている。
【写真】こちらの愛車も「セクシーでカッコ良すぎです」…赤×黒がかっこいいDa-iCE花村想太の愛車
動画冒頭、以前の同チャンネルの動画で、新たな愛車『ハーレーダビッドソン』を購入したことを報告。司会役に「バイクを1台買ったので、1台売りましょう」と促されるままに、愛車を売却することに。
花村は、知り合いから購入したものをフルカスタムしたものであるとし「（車体価格プラス）2〜300万円」と驚異のカスタム費を明かした。そして、カスタムしたこだわりを熱を込めて細かく説明した。
オークションのスタート価格について「全然1円スタートでいいですよ。10万円とかで売れてもいいと思ってるんで。高く売りたいというよりは話題性というか…」と明かした。その後ヤフーのスタッフから出品のコツを教えてもらい、花村が実際に出品ページを制作した。
出品は、きょう30日から4月5日午後11時台まで。花村は「バイクが好き、もしくは花村が好きという人に乗ってくれたらうれしいですから」と思いを口にすると、進行役も「思いとともに乗り継いでいただけたら」とまとめた。
なお、この動画は、会員以外の人も見られる一般公開となっている。