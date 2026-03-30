◇MLB ブルージェイズ5-2アスレチックス(日本時間30日、ロジャース・センター)

ブルージェイズで岡本和真選手が12打席目にして初本塁打＆初打点を記録しました。

メジャーデビューで2安打、2戦目でもヒットを記録していた岡本選手は、3戦目、4回先頭打者で打席に立つと2球目の低めのストレートに合わせ振り抜き打球はライトスタンドへアーチを描きました。

岡本選手は「しっかりと捉えられたのでホームランかなと思いました。まず1日1日、試合に貢献できるようにと思ってやっているので、初めて1本出て良かったなと思います」と話しました。

試合後はヒーローインタビュー中にウラジーミル・ゲレロJr.選手らから氷水をかけられ、クラブハウスではビールをかけられ祝福されました。手荒い祝福は初戦にも受けていて、すでに岡本選手がチームに貢献し溶け込む様子が見られました。

「(氷水もビールも)どっちも嬉しいですね。たくさんそういう、日本にはないこういう祝い方というか、そういうものが嬉しいですしね、頑張りたいと思います」とコメント。

メジャー3戦を終えて「雰囲気もすごくいいですし、声援もすごく大きいですし、こういう中で試合を出来ることを喜びを感じます。うれしいなと思います」とし「まだ本当に始まったばかりですし、いい時悪い時というのは絶対にあると思うので、しっかりとそういう1年、試合数も多いですし、怪我なく自分のやれることをやって試合に臨みたいと思います」と話しました。