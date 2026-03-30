「GIANNA BOYFRIEND」（3月30日発売／ナンバーセブン）SE版表紙：七五三掛龍也（提供写真）

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【モデルプレス＝2026/03/30】Travis Japanの七五三掛龍也が、「GIANNA BOYFRIEND #11」SPESIAL EDITION版（3月30日発売／ナンバーセブン）の表紙を飾った。

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◆繊細で高貴な七五三掛龍也


今号では「PIVOTAL MOMENT〜新章の幕開け〜」のテーマのもと、アーティストとして、新しいステージへ踏み出す七五三掛をキャッチ。甘く美しいマスクの奥に宿る、強さとミステリアスが融合した唯一無二の魅力を捉えた。

その魅力を最大に引き出すべく、今回の撮影に選ばれたのは、モードでスタイリッシュなものから、春らしいカジュアルなファッションアイテムたち。春らしいアイテムに身を包んだ姿からは、繊細で高貴な雰囲気が漂う。

また、インタビューも掲載。アーティストとして走り続ける活動への想いや、今後の展望、さらには貴重なエピソードなどを語っている。（modelpress編集部）

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