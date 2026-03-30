窪塚洋介＆亀梨和也が魅せる“究極のシブさ” 「GIANNA BOYFRIEND」表紙登場
【モデルプレス＝2026/03/30】俳優の窪塚洋介と亀梨和也が、「GIANNA BOYFRIEND #11」通常版（3月30日発売／ナンバーセブン）の表紙を飾った。
【写真】窪塚洋介＆亀梨和也のワイルドな姿
世代や性別を超えた人気を博し、確固たるスター性を兼ね備えた2人が魅せたのは、自然体でありながら、その場の空気を一瞬で変えてしまうような、成熟した大人の余韻。
撮影のテーマには「MATURE AND CALM〜成熟した大人の余韻」を掲げ、どのスタイリングも、無駄を削ぎ落としたシンプルさの中に人生をかけて深められた“究極のシブさ”がみえる。
なお、同号のバックカバーには藤本洸大と簡秀吉が登場。2人揃って「GIANNA」シリーズ出演は2回目。
「OUR SECRET BASE〜僕らの秘密基地〜」のテーマに、ポップで遊び心に溢れたスタイリング。2人のユーモア溢れる表情と、クールな眼差しの対比というギャップを一度で楽しむことができる。（modelpress編集部）
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【写真】窪塚洋介＆亀梨和也のワイルドな姿
◆窪塚洋介＆亀梨和也“究極のシブさ”
世代や性別を超えた人気を博し、確固たるスター性を兼ね備えた2人が魅せたのは、自然体でありながら、その場の空気を一瞬で変えてしまうような、成熟した大人の余韻。
撮影のテーマには「MATURE AND CALM〜成熟した大人の余韻」を掲げ、どのスタイリングも、無駄を削ぎ落としたシンプルさの中に人生をかけて深められた“究極のシブさ”がみえる。
◆藤本洸大＆簡秀吉も登場
なお、同号のバックカバーには藤本洸大と簡秀吉が登場。2人揃って「GIANNA」シリーズ出演は2回目。
「OUR SECRET BASE〜僕らの秘密基地〜」のテーマに、ポップで遊び心に溢れたスタイリング。2人のユーモア溢れる表情と、クールな眼差しの対比というギャップを一度で楽しむことができる。（modelpress編集部）
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