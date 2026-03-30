INI許豊凡「日プ新世界」練習生へ自身の経験を元にアドバイス「囚われすぎると次に進めなくなっちゃう」
【モデルプレス＝2026/03/30】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の許豊凡が3月30日、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演。サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の練習生へエールを送った。
【写真】INIメンバー「日プ」制服姿の初々しい姿
この日、番組にはSEKAI プロデューサー代表のチェ・スヨン（少女時代）が生出演。シリーズ初のグローバルオーディションとなる今作の見どころを語った。
また、番組にはオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」（通称「日プ2」）に参加し、INIとしてのデビューを掴んだ許もレギュラーとして出演。コメントを求められると「オーディション中、最初はレベルだったり、順位だったりを貼り付けられる状況だったんですけど、それに自分が囚われすぎると次に進めなくなっちゃう」と自身の経験を元にアドバイス。そして「今の練習、次のステージに集中して、あくまでこれ（順位）が今の自分のモチベとして捉えたほうが自分のためになるかなと思います」と練習生へエールを送っていた。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI、ME:I（ミーアイ）が誕生した。（modelpress編集部）
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◆許豊凡「日プ新世界」練習生へエール
この日、番組にはSEKAI プロデューサー代表のチェ・スヨン（少女時代）が生出演。シリーズ初のグローバルオーディションとなる今作の見どころを語った。
また、番組にはオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」（通称「日プ2」）に参加し、INIとしてのデビューを掴んだ許もレギュラーとして出演。コメントを求められると「オーディション中、最初はレベルだったり、順位だったりを貼り付けられる状況だったんですけど、それに自分が囚われすぎると次に進めなくなっちゃう」と自身の経験を元にアドバイス。そして「今の練習、次のステージに集中して、あくまでこれ（順位）が今の自分のモチベとして捉えたほうが自分のためになるかなと思います」と練習生へエールを送っていた。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI、ME:I（ミーアイ）が誕生した。（modelpress編集部）
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