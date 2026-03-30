テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３０日、今季からメジャーに移籍したブルージェイズ・岡本和真内野手と、ホワイトソックス・村上宗隆内野手が２９日（日本時間３０日）、そろってホームランを放ったことを報じた。

岡本は、本拠地・アスレチックス戦に「５番・三塁」でスタメン出場。３点リードした４回先頭の２打席目に、１ボールから先発右腕・モラレスの９６・４マイル（約１５５・１キロ）直球を振り抜くと、逆方向の右翼席にメジャー１号となるソロを運んだ。

村上は、「２番・一塁」で敵地・ブルワーズ戦にスタメン出場すると、２点をリードした２回２死の２打席目に、先発右腕・スプロートの内角低め９３・２マイル（約１５０・０キロ）を右翼席最前列に運んだ。これで開幕から３試合連続弾。デビューから３試合連続で本塁打を放つのは日本人打者、ホワイトソックス史上初だっただけでなく、メジャーの歴史の中でもストーリー（１６年、ロッキーズ）、ルイス（１９年、マリナーズ）、デローター（２６年、ガーディアンズ）に続く、４人目の快挙となった。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、村上の本塁打に「すごいよね。いきなり３試合連続ホームランというのは」と絶賛し「やっぱり本人が一番ほっとしてるんだろう」と想像した。

続けて「日本であれだけ活躍していてもメジャーには通じないかもしれないって思うもんね。でも、もう早速通用したから、ここからは、もしかしたら調子に乗ってガンガンいけるんじゃないですか」と期待していた。