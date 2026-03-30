楽天・前田健太投手（３７）が３０日、楽天モバイル最強パーク宮城で行われた投手練習に参加し、キャッチボールなどで調整した。

「（体調は）バッチリです。準備もしっかりしてきたので、いい状態で開幕を迎えられるかなと思います。毎年やることは変わらないんですけど。開幕に向けて、自分の登板日に向けてしっかりいい状態に仕上げることがまず一番大事で。今年に関しては新しいチーム、新しい環境というところで、その環境に早く慣れること、早くなじむことを目標にしてきたんですけど、そのあたりは思ったより早めに、チームメートのお陰、スタッフのお陰で早く取り組むことができたかなと思います」とほほ笑んだ。

本拠地開幕戦となる３１日のソフトバンク戦で、日本では広島時代の１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来の公式戦マウンドに上がる背番号１８。広島で９７勝、ドジャースなどメジャーで６８勝、日米通算１６５勝を積み上げてきたが、残り３５勝となった「２００」の数字を目指して再出発する。「（ホーム初戦を任されて）すごく光栄に思いますし、球団の方が自分のことを指名してくれたので。その思いに応えられるようにしっかり投げたいと思いますし。ホーム開幕だけではなく、シーズン通してしっかりとチームに貢献できるように努めていきたいと思います」と意気込んだ。

オープン戦は３試合で０勝０敗、防御率３・１８。今月１７日の西武戦（ベルーナドーム）では６回１安打無失点６奪三振と圧巻の投球を披露した。２４日に調整登板した２軍戦では３回途中６失点だったが、修正してくるはずだ。

昨季はタイガースを退団後、５月にカブスとマイナー契約を結び、８月からはヤンキース傘下３Ａスクラントンでプレーした。シーズン終了後に２６年から日本球界に戻ることを表明。巨人、ヤクルトなど複数球団の争奪戦の末に楽天入りを決意した。背番号は代名詞の「１８」を選択。２４年まで在籍していた同学年の田中将大（現巨人）から継承する形となった。

昨年１２月の入団会見では「楽天で現役を終える覚悟はできています。生半可な気持ちで球団を選んだわけではない」と語り、「投げる試合は必ず勝利に導きたいと思っているので。球場にたくさん来ていただきたいですし、特に前田健太が投げる試合は球場に見に行きたいと思ってもらえるような投手になりたいなと思います」と話していた。野球人生の最終章がいよいよ幕を開ける。

◆前田健太（まえだ・けんた）１９８８年４月１１日、大阪府生まれ。３７歳。ＰＬ学園では１年夏と３年春に甲子園出場。０６年高校生ドラフト１巡目で広島入団。１５年オフにドジャース移籍。昨季までＭＬＢでプレーした。１３年ＷＢＣ、１５年プレミア１２日本代表。沢村賞２度、最多勝利２度、最優秀防御率３度、最多奪三振２度、ベストナイン３度、ゴールデン・グラブ賞５度。１８５センチ、８３キロ。右投右打。今季年俸１億５０００万円（金額は推定）。