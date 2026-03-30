78歳・大和田伸也、“推し”のポケモンたちに囲まれた幸せショット「みんな幸せそうですね」「めっちゃいい写真」
俳優の大和田伸也（78）が29日、自身のXを更新。“推し”のポケモンたちに囲まれた幸せショットを披露した。
【写真】「みんな幸せそうですね」“推し”のポケモンたちに囲まれた幸せショットを披露した大和田伸也
大和田は「この子たちといると、あたたかい #ぬい活」とつづり、ピカチュウやカビゴンなどさまざまなポケモンの“寝顔”のぬいぐるみに囲まれ、自身も幸せそうな寝顔のような表情の写真を投稿した。
この投稿にファンからは「ポケモン達も大和田さんと一緒に居られてとっても幸せそうですね」「ポケモン達ももちろんですが大和田さんもとても素敵な表情をされていてとても心があたたかくなりました」「なんて幸せそう」「日向ぼっこ気持ちよさそうです！みんな幸せそうですね」「しんちゃんとポケモンたちがみんな同じ顔をしていて幸せそう」「このままポケモンのCMを作って欲しい」「めっちゃいい写真ですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「みんな幸せそうですね」“推し”のポケモンたちに囲まれた幸せショットを披露した大和田伸也
大和田は「この子たちといると、あたたかい #ぬい活」とつづり、ピカチュウやカビゴンなどさまざまなポケモンの“寝顔”のぬいぐるみに囲まれ、自身も幸せそうな寝顔のような表情の写真を投稿した。
この投稿にファンからは「ポケモン達も大和田さんと一緒に居られてとっても幸せそうですね」「ポケモン達ももちろんですが大和田さんもとても素敵な表情をされていてとても心があたたかくなりました」「なんて幸せそう」「日向ぼっこ気持ちよさそうです！みんな幸せそうですね」「しんちゃんとポケモンたちがみんな同じ顔をしていて幸せそう」「このままポケモンのCMを作って欲しい」「めっちゃいい写真ですね」などのコメントが寄せられている。