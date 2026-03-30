◇MLB ブリュワーズ9-7ホワイトソックス(日本時間30日アメリカンファミリー・フィールド)

ホワイトソックスの村上宗隆選手が2番ファーストで先発出場。デビューから3戦連続ホームランを放ち、指揮官も褒めちぎりました。

初回、先頭打者のチェース・マイドロス選手に続き、村上選手もしっかりボールを見極めて四球。その後、4番のコルソン・モンゴメリー選手の満塁ホームランが飛び出し、幸先よく4点を先制します。

2回には右腕ブランドン・スプロート投手が投じたインコース低めのカットボールをとらえ、高々上がった打球は右翼手のグラブの先にふれながらライトフェンス越え。開幕戦から3試合連続ホームランとなりました。

その後の3打席は3三振。チームは7-3のリードも8回にリリーフ陣が大量6失点でまさかの逆転負け。開幕3連敗となりました。

村上選手は開幕戦で6番、第2戦で初の4番、3戦目は2番で出場。安打はいずれもホームランで、4四球を選びました。

ベナブル監督は連日の打順変更について言及。「単純にいい流れを続けていきたいという考えです。今は(1番の)チェースとムネがとてもいい状態にあります。打順の構成も、チェースの後に左、右、左、右、左といった並びで、基本的な形は大きく変わっていません。ただ、今はいい流れを継続させたいという意図です」と明かします。

また選手のコンディション維持には、「162試合というのは、誰にとっても大きな負担です。毎日プレーしていれば、選手のコンディションや負荷には常に気を配る必要があります。ですから、選手全員に対してしっかりとしたプランを用意していて、常にフレッシュで健康な状態を保ち、最高のパフォーマンスを発揮できるようにしています」と語りました。

3試合連続の一発。前日には「完全に“乗っている”状態だ」と話していた指揮官は、「自分にとっては予想していた通りです。日本で2年間プレーを見てきましたからね。特に驚きはありません。驚いている人もいるとは思いますが、自分はずっと見てきたので、驚きはないですね」とコメントしつつ、「パワーは間違いなくあります。ここまで本当にいい打席を重ねています」とその打撃にうなりました。