浜崎あゆみツアー『Scapegoat』の初日公演をABEMAで独占生放送決定
浜崎あゆみのライブ『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』が、4月8日午後7時よりABEMAで独占生放送されることが決定した。あわせて、同放送の視聴チケットの販売が開始された。
【写真】「可愛すぎる」「癒しだー」愛犬のグミちゃん＆ミルクくん
今回のライブは、「そのタイトルが示す意味とは――“身代わり”なのか、“選ばれし存在”なのか。答えはまだ明かされない。けれど、この日本で始まるツアーには、これまでとは明らかに何かが違う、ayuの確固たる何かが漂っているのを感じる」と公式サイトで語られているツアーの初日公演で、東京・有明アリーナで開催される。
同放送は、ABEMA PPVにてチケットの販売が開始された。チケット料金は5000円。チケット購入者の中から抽選で3人に「サイン入りTシャツ」をプレゼントするキャンペーンも実施されている。
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今回のライブは、「そのタイトルが示す意味とは――“身代わり”なのか、“選ばれし存在”なのか。答えはまだ明かされない。けれど、この日本で始まるツアーには、これまでとは明らかに何かが違う、ayuの確固たる何かが漂っているのを感じる」と公式サイトで語られているツアーの初日公演で、東京・有明アリーナで開催される。
同放送は、ABEMA PPVにてチケットの販売が開始された。チケット料金は5000円。チケット購入者の中から抽選で3人に「サイン入りTシャツ」をプレゼントするキャンペーンも実施されている。