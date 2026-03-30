お笑いコンビ・ナイツ塙宣之のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ナイツ塙会長の自由時間」（２５日配信）で、相方の土屋伸之が「気付かれない」ことが話題になった。

番組では、塙の弟子の田荒井優佑さんが進行を務め、今回のテーマとして、タレントの伊集院光がロッテのキャンプ取材に行き、佐藤都志也選手から声をかけられるも内山信二と間違われていたことをあげた。

これに関連して塙自身が間違えられた、間違ったことはあるかを問われた。塙は「よくラジオでネタにするのは、土屋は気付かれないっていうのがあるよね」と相方が周囲から気付かれないことを話した。田荒井さんは「僕も浅草に２人でご飯に行ったとき、ひとりも声をかけられない」と土屋が誰にも声をかけられなかったエピソードを話した。塙は「かけられないもんね」と応じ、「田荒井はさすがに気付く？」と問うた。

田荒井さんは「僕は気付く…」と答えたが、塙が「たまに分からなくない？」とツッコむと、田荒井さんは「東洋館の前で年始の挨拶とか行くとき、お年玉で近づいてこられたときに気付いたことありましたね」と話して塙が「シシシシ」と笑った。田荒井さんは「浅草の師匠が誰かをお声かけると思ったらオフの土屋師匠だった」と振り返った。