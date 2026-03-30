お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん（40）が29日配信のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。「パンクブーブー」佐藤哲夫（49）と「ちょんまげラーメン」きむ（38）のバトルについて語った。

今回行われた企画は「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」。触れても面白くできないデリケートな部分、通称「柔らかい部分」にまつわるエピソードを出演者が披露。イジッていいのか、イジッてはいけない柔らかい話なのかを、「きしたかの」の高野正成が判定するというもの。

金ちゃんが披露したのは、佐藤ときむのバトル。ちょんまげラーメンのネタに対し、佐藤が「今のネタ、フジモンのやつに似てない？」と指摘したのが事の発端。イラっとしたきむは、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルとネルソンズ・青山フォール勝ちと共演するラジオ「人間成長ラジオ」で、佐藤の悪口を言った。後にそれを知った佐藤がラジオに乗り込み、きむと1時間以上にわたって直接対決。だが、笑えないガチ口論になりお蔵入り。録り直されたソフトな内容が放送された。

お蔵入りになった音源を「裏ビデオ」と評した金ちゃんは、「ナダルがその裏ビデオを持ってる。その裏ビデオをいろんな芸人に見せてる」。

さらにその内容を、お笑いコンビ「サルゴリラ」が東野幸治のラジオで暴露したところ、佐藤の耳に入り「ナダルのほうに電話がいきまして。“どういうことやねん。裏ビデオを見せるな”と。今は“（サルゴリラの）赤羽の連絡先を教えてくれ”と佐藤さんがいろんなとこで（言っている）」と説明した。

佐藤ときむについて「もう仲直りして、ハッピーエンドって話になってる」と金ちゃん。しかし、これに高野は「柔らかすぎるんだよ！仲直りも本当のところはしてねーよ！」とツッコんで笑わせた。