フジテレビ伊藤利尋アナウンサー（53）が30日、メインキャスターを務める同局系情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）に出演。放送時間の拡大について、番組終了間際に本音を漏らした。

情報番組「サン！シャイン」の終了に伴い、「めざまし」は放送時間を45分ほど拡大。この日から午前9時までの放送となった。

番組終盤、「ノンストップ！」（（月〜金曜午前9時）MCのバナナマン設楽統と中継を結んでクロストーク。設楽から「伊藤さん、4時間生放送お疲れさまでした」とねぎらわれると、続けて「他のメンバーの皆さんもお疲れさまでした。いかがでしたか？」と放送拡大初回を終えての感想を求められた。

すると伊藤アナは「いやまあ、あの…バタバタです」と舞台裏をぶっちゃけ。「ノンストップ！」も放送時間を拡大し、これまでの午前9時50分から50分前倒しでのスタートとなっており、伊藤アナは「そちらもバタバタだと思いますが、頑張りましょう」と設楽に呼びかけていた。

めざましテレビは、直前に放送される「めざましテレビ全部見せ」（午前4時55分）から数えれば、午前9時まで4時間5分の生放送という番組になる。