気象庁によりますと、あす（３１日）朝から夕方にかけて、近畿中部では高波に警戒が必要だということです。近畿地方では、強風に十分注意、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意するよう呼びかけています。

【画像をみる】3月30日（月）～4月4日（土）近畿地方の雨風シミュレーション＆16日間天気予報

▶３１日（月）～４月４日（土）3時間ごとの雨風シミュレーション

30日（月）

気象庁によりますと、近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れていますが、湿った空気の影響で雨の降っている所があります。





31日（火）

きょう（３０日）の近畿地方は、湿った空気の影響でおおむね曇り、雨の降る所がある見込みです。あす（３１日）の近畿地方は、低気圧や湿った空気の影響で雨が降り、朝から昼過ぎにかけては激しく降る所があるでしょう。また、朝から夜のはじめ頃にかけては雷を伴う所がある見込みです。

気象庁によりますと、あす（３１日）は、発達した低気圧が日本海を東北東に進み、低気圧からのびる前線が西日本を通過する見込みです。



前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、近畿地方では、３１日朝から夜のはじめ頃にかけて、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するということです。



［波の予想］

３１日に予想される波の高さ

近畿中部 ４メートル うねりを伴う

近畿南部 ５メートル うねりを伴う



［風の予想］

３１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿北部陸上 １３メートル （２５メートル）

近畿北部海上 １８メートル （３０メートル）

近畿中部陸上 １５メートル （３０メートル）

近畿中部海上 ２０メートル （３０メートル）

近畿南部陸上 １５メートル （３０メートル）

近畿南部海上 ２０メートル （３０メートル）



［防災事項］

３１日朝から夕方にかけて、近畿中部ではうねりを伴ったしけとなる見込みです。高波に警戒してください。



また、近畿地方では風が強まり、海上では非常に強い風が吹くでしょう。低気圧が予想以上に発達した場合には、暴風となるおそれがあります。強風に十分注意してください。



竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意してください。



発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

4月1日（水）

4月2日（木）

4月3日（金）

4月4日（土）

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに予想する傾向があるため、局地的には雨が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

大阪・京都・神戸・大津・奈良・和歌山の16日間天気予報