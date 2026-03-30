2021年の優勝メンバー、ブルック・ロペスが古巣バックスのホームへ凱旋

3月30日（現地時間29日）。ロサンゼルス・クリッパーズが敵地ファイサーブ・フォーラムへ乗り込み、ミルウォーキー・バックスを127－113で下し、5連勝を飾った。

この試合、クリッパーズではベネディクト・マサリンがチーム最多の28得点に6リバウンド、ジョン・コリンズが22得点、カワイ・レナードが20得点8リバウンド、ダリアス・ガーランドが15得点11アシスト2スティール、デリック・ジョーンズJr.が13得点4リバウンド2スティール、クリス・ダンが10得点5アシスト2スティールと、6選手が2ケタ得点を記録。

また、先発センターのブルック・ロペスが約25分のプレータイムで8得点7リバウンド4スティール2ブロックを残して勝利に貢献。キャリア18年目のベテランは、レギュラーシーズン通算ブロックショット数を2139本とし、ベン・ウォーレス（元デトロイト・ピストンズほか／2137本）を抜いてNBA歴代単独14位へと順位を上げている。

バックスは、昨シーズンまで7シーズン在籍していたロペスへ、トリビュートビデオを用意して古巣凱旋を歓迎。ロペスはヤニス・アデトクンボとフロントコートでタッグを組み、2021年にリーグ制覇、2024年には「エミレーツNBAカップ」の2代目王者へ輝いた。

オフェンスでは3ポイントシュートを繰り出す“ストレッチ5”を務めつつ、オフェンシブ・リバウンドや制限区域内のフィニッシュで加点。ディフェンスでは216センチ127キロのサイズを駆使し、リムプロテクター役をこなしていた。

バックス在籍7シーズンで、ロペスはレギュラーシーズン通算469試合へ出場し、平均29.1分13.0得点5.2リバウンド1.3アシスト2.1ブロックに3ポイント成功率35.7パーセント（平均1.8本成功）をマーク。990ブロックは球団史上2位、3ポイント成功数826本で同4位と、攻防両面で活躍した。



You will always hold a special place in our history Brook. 💚 pic.twitter.com/afmNNre07Z

- Milwaukee Bucks (@Bucks) March 29, 2026

【動画】バックスが投稿したロペスへのトリビュートビデオ