堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場『GIFT』に、山口智子と玉森裕太が出演することが決定した。

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本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語。金沢知樹が脚本を手がける完全オリジナルストーリーで、堤が27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。

天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤真一）が、ひょんなことから車いすラグビーに出会い、3年間勝利なしの弱小チーム「ブレイズブルズ」を日本一に導くと宣言。伍鉄が“ブルズ”の抱える難問の答えを導き出していく中で、選手と本気でぶつかり合い、自身の抱える難問とも向き合っていく姿を描く。ブルズに所属する孤高のエース・宮下涼を山田裕貴が演じるほか、有村架純、本田響矢、細田善彦、円井わん、越山敬達、八村倫太郎、吉瀬美智子、安田顕らが共演に名を連ねている。

山口が演じるのは、常人には理解しがたいユニークな感性をもつアート作家の母・坂本広江。破天荒で新しいことへのチャレンジにも臆さない、非常に肝の座った性格で、アート分野では奇才と称されており、個展など活動の幅を広げている。山口の日曜劇場への出演は、1994年放送の『スウィート・ホーム』以来32年ぶり。山口は本作で初共演となる堤に対し、「主演の堤さんとは初共演ですが、長い年月共にこの世界でチャレンジしてきた同志のような感覚で、打てば響く信頼感」と語った。

玉森が演じるのは、広江の息子で、音楽事務所で作曲家のマネージャーをしている坂本昊。幼少期から音楽が身近にあったことがきっかけで音楽一筋で育ち、作曲家志望で音大を卒業するも周りとの才能の差を感じ始め挫折し、どこか満たされない日々を悶々と過ごしている役どころ。玉森の日曜劇場への出演は、『グランメゾン東京』（2019年）以来7年ぶりとなる。玉森は母親役の山口に対し、「母との空気感だったりは演じていても面白かったので映像で伝わってくれたらいいなと思っています」とコメントした。

コメント山口智子（坂本広江役）

スポーツをテーマにした作品であると同時に、唯一無二の自分の人生をどう生きるか、人と人の出会いの真理、壮大な宇宙的テーマが潜んでいます。 スポーツに全く興味がない人でも、いつのまにか物語に引き込まれる、とてもユニークなドラマだと思います。 主演の堤さんとは初共演ですが、長い年月共にこの世界でチャレンジしてきた同志のような感覚で、打てば響く信頼感。私が演じる広江は、謎のアーティストです。車いすラグビーの知識はゼロですが、今後チームとどう関わっていくのか、どうぞお楽しみに。 演じながらずっと「ギフト」とはなんだろう？ と考えていました。「ギフト」とは？ このドラマを通して皆さんも一緒に、ぜひ考えてみてください。

玉森裕太（坂本昊役）

たくさんの方に共感していただけるように全力で尽くしていきたいと思っています。母との空気感だったりは演じていても面白かったので映像で伝わってくれたらいいなと思っています。あとは昊がどう周りの人たちと関わっていくのか見守ってくれたら嬉しいです。車いすラグビーというスポーツを通してたくさんのドラマがあります。それぞれの熱だったり葛藤だったりたくさんの感情が動くドラマだと思うので是非ご覧ください！（文＝リアルサウンド編集部）