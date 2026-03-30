ブルージェイズ公式Instagramは3月30日に投稿を更新し、トロント・ブルージェイズの岡本和真（29）がメジャー1号を放った試合後の写真を公開した。Sportsnetとの共同投稿で、ホームランの瞬間からダイヤモンドを回る場面、恒例のホームラン・ジャケットを着用するシーンまで、初アーチ直後の喜びを複数枚で伝えている。

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公開された写真の1枚では、青いホームランジャケットをまとった岡本が、ベンチ前でチームメートに囲まれながら笑顔でハイタッチ。鮮やかな赤い手袋もよく映えており、祝福の輪の中心で見せたうれしそうな表情が印象的だ。投稿文でも日本語で「男前です」と添えられ、会心の一発を華やかにたたえた。

【画像】ホームランジャケット姿で仲間とハイタッチを交わす岡本（画像はToronto Blue Jays公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「岡本和真選手ホームランかっこよかったです。冷たい飲み物沢山浴びて、風邪ひかない様に暖かくして下さいね」「完璧です！」「男前大将」「Kaz is the best!」といった称賛の声が寄せられている。