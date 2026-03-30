¤¿¤Ã¤×¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¹¤°¤Ç¤ÉûºÚ¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤«¤Ë¤«¤Þ¤Î¥Á¡¼¥º¥µ¥é¥À¡×
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û±ö¤â¤ß¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ´ÍýÅöÆü¤ÏÊñÃúÉÔÍ×¡ª¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤«¤Ë¤«¤Þ¤Î¥Á¡¼¥º¥µ¥é¥À¡×
¿§¡¹¤ÊÎÁÍý¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡£²¼¤´¤·¤é¤¨¤È¤·¤Æ±ö¤â¤ß¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ë»¤·¤¤»þ¤¹¤°¤Ë½ÐÍè¤ë1ÉÊ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡ªÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀÝ¤ê¤¿¤¤»þ¤Ë¤â´ò¤·¤¤±ö¤â¤ß¥¥ã¥Ù¥Ä¤Îºî¤êÊý¤È¡¢±ö¤â¤ß¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿ÉûºÚ¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
▷郄»³¤«¤Å¤¨¤µ¤ó
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸úÎ¨Åª¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¤ò»¨»ï¤ä½ñÀÒ¤ÇÄó°Æ¡£¼«¿È¤âÆü¾ïÅª¤ËÌîºÚ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ò¤Î¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë¤Èºî¤êÊý¡Û
¥¥ã¥Ù¥Ä1/2¸Ä¡ÊÌó500g¡Ë¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ±öÂç¤µ¤¸1/2¡¢¿å1/2¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£Ìó5Ê¬¤ª¤¤¤Æ¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¿å¤±¤ò¹Ê¤ë¡ÊÌó450g¤Î±ö¤â¤ß¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¤Ç¤¤ë¡Ë¡£
¢¨±ö¤â¤ß¤·¤¿ÌîºÚ¤ÏÀ¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¼¼¤ÇÊÝÂ¸¤·¡¢4¡Á5Æü°ÊÆâ¤Ë»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤«¤Ë¤«¤Þ¤Î¥Á¡¼¥º¥µ¥é¥À
¤·¤ó¤Ê¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡ª
Ìó2Ê¬¤Ç´°À®¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
±ö¤â¤ß¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ê¾åµ»²¾È¡Ë...150g
¤«¤Ë¤«¤Þ...4ËÜ
Ê´¥Á¡¼¥º...¾®¤µ¤¸2
¢£A
ø¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý...Âç¤µ¤¸1
ø¿Ý...¾®¤µ¤¸2
øÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦...¾¯¡¹
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¤«¤Ë¤«¤Þ¤Ï¤Û¤°¤¹¡£
2¡¥¥Ü¥¦¥ë¤ËA¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢±ö¤â¤ß¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢1¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢´ï¤ËÀ¹¤Ã¤ÆÊ´¥Á¡¼¥º¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬99kcal¡¿±öÊ¬1.0g¡Ë
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿郄»³¤«¤Å¤¨¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°¤Éô¤Þ¤æ»Ò¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿¤¤¤¤¤¢¤¤¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤
¡¡