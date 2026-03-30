MLB公式Instagramは3月30日に投稿を更新し、ホワイトソックスの村上宗隆（26）が開幕から3試合連続本塁打を放ったことを伝えた。敵地でのブルワーズ戦に2番で先発出場した村上は3号をマークし、日本選手初となる開幕3試合連続アーチを記録した。

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投稿では、打球の行方を見上げるスイング直後の場面と、ベンチ前で感情を爆発させる村上の姿を上下2分割で紹介。画面には「THREE HOME RUNS IN THREE MLB GAMES」の文字が大きく重ねられ、MLB公式も「Munetaka Murakami is blasting baseballs to start his MLB career」と添えて、規格外のスタートを印象づけている。

【画像】3試合連続アーチを放ち雄たけびを上げる村上（画像はMLB公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「村上は本物だった事が証明されつつある」「さすがの村上選手、村神様。これだけ連発してくれると感無量です」「村上様3試合連続凄すぎる！異次元だ」「応援はしていましたが、ここまでの活躍は予想していませんでした。監督、チームメイト、ファン、ヤクルト時代の仲間たちも大興奮ですね」といった称賛の声が寄せられている。