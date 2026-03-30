もやしとうどんがなじんで、あっさり食べられる


【写真を見る】家族全員分が15分！「さば缶ともやしの焼きうどん」

節約とかさ増しに便利な食材といえば「もやし」。

圧倒的なコスパで食費を抑えつつ、お肉の量を減らしてもしっかり満足できる「かさ増し効果」は絶大。パパッと作れる和え物から、ガッツリ主役級のおかず、洋風アレンジまで、時短で美味しい調理法がたくさんあります。安くてヘルシー、しかもお腹いっぱいになれる最強の節約レパートリーを、あなたの食卓に取り入れてみませんか？

■もやしとうどんがなじんで、あっさり食べられる

もやしの汁なし担担うどん

もやしの汁なし担担うどん（料理・井澤由美子、撮影・澤木央子）


1人分：318kcal

塩分：2.8g

■【材料（2人分）】

もやし…1袋（約200g）

とりひき肉…130g

ゆでうどん…1玉

A

・とりガラスープの素…小さじ1

・豆板醤、ごま油…各小さじ1/2

B

・しょうがのせん切り…1/2かけ分　

・ごま油…小さじ2

・豆板醤…小さじ1/2〜1

C

・酒…大さじ1

・オイスターソース…小さじ2

・砂糖、みそ…各小さじ1

ごま油

■【作り方】

1　鍋に湯を沸かし、ごま油少々を入れる。うどん、もやしの順に入れてさっとゆで、ざるにあける。耐熱ボウルに移し、Aを加えてあえる。

2　フライパンにBを入れて中火にかけ、香りが立つまで炒める。

3　ひき肉を加えてほぐしながら炒め、肉の色が変わったらCを加えて混ぜ合わせる。

4　器に1を盛り、3をのせる。好みでミックスナッツを粗く刻んだものや、万能ねぎの小口切りを散らす。

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

料理＝井澤由美子、撮影＝澤木央子／『レタスクラブのもやし100レシピ』