【3月30日〜4月5日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い＜全体運・金運・ラッキー食材＞
【画像で確認】今週のラッキー食材一覧表
今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運勢をお伝えします。おすすめのラッキー食材もチェックを！ さて、2026年3/30〜2026年4/5の運勢は…？
占い＝cocoloni占い館
■◆2026年3/30〜2026年4/5のおひつじ座(3/21〜4/19)の運勢とラッキー食材は？
今週は人から信頼されるでしょう。しかし、それゆえに自分が忙しいにも関わらず、家族や親しい人からの頼みごとを断れなくなるかもしれません。その結果、さらなる忙しさに見舞われる可能性も。自分が大変なときは断ることも大切です。
交際費がかさみキツい一週間になりそうです。ですが出会いが今後の金運に影響を及ぼすことになりそうですので、多少の出費は目をつぶりましょう。友だちから金運アップのための秘訣を聞いたり、先輩や上司から仕事に関する有益な情報を得たりすることがあるでしょう。仕事を紹介されることもあるかもしれません。自分の興味のあることややりたい仕事だったら引き受けてみましょう。今週は積極的にいろいろな人と会うようにしてください。
＜仕事運＞
出会い運が好調な週。職場ではあなたを支持する仲間に恵まれるでしょう。そのことにより、大きなプロジェクトも予想以上に進みそうです。学校ではあなたの考え方に賛同してくれるクラスメイトがあなたの周囲に集まってくるでしょう。特に女友達や女性の先輩の援助が多くなる可能性があります。人気運もありますが、協力者や配偶者のわがままを聞きいれ易くなっていますので、注意するようにしましょう。
ラッキー食材▶エリンギ
■◆2026年3/30〜2026年4/5のおうし座（4/20〜5/20）の運勢とラッキー食材は？
今週は家事を便利にする物を買うとよいでしょう。掃除道具を新しくしたり、思い切って新しい家電製品を買うのも吉。この時期に出資をしておくことで毎日の時短につながるので、「買ってよかった」と満足できる可能性が高いのです。
＜金運＞
今週の金運はあなたの努力次第で大きく変化します。今までやりたいと思っていたスキルアップの勉強に取り組んだり、資格試験のための勉強を始めたりすることにより、金運がアップするでしょう。また、何か仕事に関する本を購入したり、かばんや文具類を新調することで、金運を含むあらゆる運が上昇します。意欲的に取り組むことが今週の運気アップの秘訣です。
＜仕事運＞
スキルアップが吉。仕事に関する資格取得のための勉強をしたり、やりたいと思っていた語学の勉強をしたりすると思わぬ成果が得られるでしょう。学生の場合は、今まで苦手だと思っていた科目を重点的に勉強すると苦手意識が克服できます。どんなことでも一生懸命取り組めば安心感を得ることができます。文房具やかばんなど、仕事や勉強に関するものを購入すると運気はさらにアップするでしょう。今週は積極的に動いて吉。
ラッキー食材▶里いも
■◆2026年3/30〜2026年4/5のふたご座（5/21〜6/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は物欲が刺激されやすいとき。出かけた先で高い買い物をすすめられたりするかもしれません。迷ったときは家族などの親しい人に相談して。反対されたら素直にあきらめるのが吉。金運が上がって、家計に余裕が生まれます。
＜金運＞
金運は上昇中の週。趣味がある人はその趣味を突き詰めてみましょう。それが思わぬ収入に繋がることがあります。イラストが編集者の目に留まり、雑誌にイラストを描いてみないかとすすめられたり、何気なく投稿した作品が賞を取ったりというようなことがあるかもしれません。しかし、その一方で、高額な商品が欲しくなってしまいそうなので、買い物をする前には良く考えるようにしましょう。
＜仕事運＞
パワフルな週。何事に対してもエネルギッシュに取り組むことができます。仕事にも意欲的に対応できるので、難しいと思われるプロジェクトもあなたを中心に進むでしょう。学生の人は、今まであまり得意でなかった科目に対してもやる気が湧いてきます。苦手意識を克服する絶好の時期です。しかし、感情の動きが子供っぽく、熱しやすくて冷めやすくなっているので、注意が必要です。趣味に熱中するのもよいでしょう。
ラッキー食材▶かまぼこ
■◆2026年3/30〜2026年4/5のかに座（6/22〜7/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は買い物に出かけることで運気が上がるでしょう。特にインテリアを探しに行くのが吉。気に入った家具や小物があったら、家計と相談しながら購入して。あなたが気に入った物を家族が褒めてくれて、家にいる時間が充実します。
＜金運＞
金運は低めなものの安定している週です。ラッキーもない代わり、トラブルに見舞われることもないでしょう。今週は自分の生活空間を充実させると運気は上がっていきますので、大掃除をしてスッキリさせてみてください。インテリアなどの購入も吉です。素敵なものと出会えます。また、部屋がスッキリしたら身近な人を家に招いてみてください。交流を深めることができ、さらに金運に繋がる情報を得ることができます。
＜仕事運＞
コミュニケーションが鍵を握る週。家族や身近な人と交流が活発になり、そのことであなたの仕事運も強くなります。ひとり暮らしの人は久しぶりに家族に連絡をしてみましょう。会話が弾み、仕事に関する有益な情報が得られるかもしれません。家族と同居している人は、できるだけ家族と過ごす時間を多くしましょう。特に母親との交流を密にすると、仕事上の人間関係が解決するヒントをもらえるかもしれません。
ラッキー食材▶レタス
■◆2026年3/30〜2026年4/5のしし座（7/23〜8/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は自己投資することで成果を得られる時期。お試しや一回限りでも大丈夫なので、興味がある習い事教室やセミナーに足を運んでみるとよさそう。それが難しいなら、自宅で情報を集めるだけでも生活に役立つような能力が身につきます。
＜金運＞
今週はフットワークを軽くすると金運が上がります。あなたが興味のある習い事やセミナーなどに投資をすると、それが後に大きな成果を結びます。趣味で始めたことが仕事につながり、金運が上昇するかもしれません。またセミナーで学んだことを仕事にいかすことができ、実績を作るきっかけとなる可能性もあります。好奇心が旺盛になっているので、気になることがあったら積極的に動いてみましょう。行動力が金運につながります。
＜仕事運＞
好奇心が旺盛になる週。今まであなたがなんとなく知りたいと思っていたことをもっと詳しく調べたくなったり、まったく興味がなかったことにも急に興味が湧いたりすることがありそうです。あなたが知りたいことについて詳しい知識を持っている人との交流があなたの運勢をさらに上昇させます。常に動き回ることで、自然と情報があなたの元に集まってくるでしょう。あなたの話し好きで社交的な面が職場や学校で注目されるでしょう。
ラッキー食材▶納豆
■◆2026年3/30〜2026年4/5のおとめ座（8/23〜9/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は忙しくなりそう。やるべきことに追われて、時間的余裕がなくなる可能性があります。それでも、あなたの頑張りに対して家族から感謝の気持ちを伝えられるなど、嬉しい出来事もあるでしょう。充実した気持ちで頑張れそうです。
＜金運＞
今週は安定した運気です。仕事の面では多忙になりますが、その分、プライベートが充実しています。自分を磨くためにいろいろなことにチャレンジするのもよいでしょう。スキルアップのための勉強や、資格取得のための勉強を始めたり、ビジネス系の学校に通うと将来の金運にもつながります。また、転職の話が浮上するかもしれません。今の仕事が自分にとって適職かどうかを考えながら慎重に動きましょう。
＜仕事運＞
安定した一週間です。今週は自分を磨くための時間を多く持つようにしましょう。今までやろうと思っていた英会話を始めたり、スポーツクラブに入会して汗をかいたり、資格試験の勉強をしたりするのもよいでしょう。学生なら部活動に打ち込むと今まで以上に活躍できます。仕事や勉強は少し忙しくなるかもしれませんが、すべては自分のためだという意識を持って取り組めば、気持ちよくやり遂げることができるでしょう。
ラッキー食材▶ヨーグルト
■◆2026年3/30〜2026年4/5のてんびん座（9/23〜10/23）の運勢とラッキー食材は？
今週はあらゆることに全力で取り組みたくなるでしょう。家事をするときもやる気が出て、楽しくこなすことができるかもしれません。しかし、おっちょこちょいになりやすい時期でもあるので、慌てないように注意しましょう。
＜金運＞
新しいアイデアが金運に繋がる週。仕事の面で新しいアイデアが生まれ、それは後々大きなプロジェクトに発展する可能性があります。あなたはそのことで昇給したり、あなたの評価が上がったりするかもしれません。しかし、今はまだ時期が早いのですぐにそのアイデアが実現することにはならないでしょう。衝動買いにはくれぐれも気をつけてください。外出するときには余計なお金を持ち歩かないようにしましょう。
＜仕事運＞
今週はひらめきが冴える週。職場や学校で新しいアイデアが生まれます。新しい企画を立ち上げたり、新商品のアイデアが生まれたり、おもしろいイベントを思いついたりするかもしれません。やってみたいこともたくさんあるようですが、まだ発表するには少し時期が早いようです。今は新しい思いつきを自分の中でじっくり練ることに専念するとよいでしょう。衝動的に恋に落ちたり、衝動買いの可能性もあります。空想力を働かせて吉。
ラッキー食材▶アボカド
■◆2026年3/30〜2026年4/5のさそり座（10/24〜11/22）の運勢とラッキー食材は？
この時期はお金の流れを見直すとよいでしょう。そうすれば、どの部分を節約するべきなのかが正確に把握できます。結果的にむだなお金を使わずに済んで、いつもより余裕ができる可能性も。貯金のコツを掴める時期だと言えそうです。
＜金運＞
金運は見直しの時期。今まであまりお金について考えてこなかった人は、改めて自分のお金の使い道について考えてみましょう。収入と収支のバランスは取れているかどうか。無駄遣いをしていないかどうか。節約できるところはあるかどうか。そういう細かいチェックをすることにより、お金に対する意識が変わってきます。また、今週はアート関連の出費が吉。気になるポスターがあったら、部屋に飾ると金運も上がるでしょう。
＜仕事運＞
イマジネーションが豊かになる週。今週はあなたの想像力が高まりますので、職場や学校で、あなたの想像力を生かした仕事を率先して引き受けるのもよいかもしれません。職場では新規プロジェクトの構想を練ったり、学校ではイベントの企画を考えたりするのもよいでしょう。しかし、仕事は仕事と割り切り、あまりプライベートなことに関しては周囲の人に話さないように気をつけましょう。
ラッキー食材▶まぐろ
■◆2026年3/30〜2026年4/5のいて座（11/23〜12/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は人間関係に注意。必要以上に家庭のことやお財布事情を話さないほうがよいでしょう。自分から話してしまうと、家庭のことを根掘り葉掘り聞かれる可能性があるからです。一定の距離を保つことで円満な人間関係が築けます。
＜金運＞
出入りの多い金運です。飲み会やパーティーなどが続き、交際費がかさみます。また、買いたいものやすぐに必要になるものを購入することになるでしょう。生活必需品が壊れてしまい、買わざるを得ない状況に陥る可能性もあります。しかし、臨時収入なども期待できますので、心配することはありません。あなたのアイデアが冴えるときですので、アイデアを生かした投資などを考えてみるのもいいでしょう。
＜仕事運＞
斬新なアイデアに恵まれる週。今まで誰も思いつかなかったような奇抜でおもしろいアイデアが突然ひらめきそうです。職場では新しい企画を思いついたり、おもしろそうな商品のアイデアが浮かんだりします。学生はクラスメイトが喜んでくれそうなイベントを企画したり、創作的なことで素敵なアイデアが生まれたりするかもしれません。今週は心を開いて、自信を持って前に進むと物事がスムーズに進みます。積極性を前面に押し出して。
ラッキー食材▶切り干し大根
■◆2026年3/30〜2026年4/5のやぎ座（12/22〜1/19）の運勢とラッキー食材は？
今週はいつもこなしていることに対して、こだわりを抱きそうです。料理をするにしてもレシピ通りにきっちりと作りたくなったりするなど、決められた方法を重んじる気持ちが生まれそう。そうすることで、あなた自身が満足するのです。
＜金運＞
金運は上昇中です。欲しかった物が格安で手に入ったり、投資に関する有益な情報がもらえたり、オークションでお目当ての商品が安く買えたり、ボーナスが出たりといった、金運に関するラッキーなことが起こるでしょう。今までがんばってきた仕事が評価されて、それがお給料などにも反映される可能性もあります。しかし、使いすぎには注意してください。
＜仕事運＞
あなたに対する期待が大きくなる週。職場ではあなたの今までの実績が認められて、上司や同僚から新しい仕事を任されるかもしれません。学校ではあなたの努力が実り、優秀な成績を収めることができます。今週はがんばればがんばっただけの成果が得られますので、何事にも積極的にチャレンジしてください。あなたのがんばりが仕事運、勉強運を良くします。
ラッキー食材▶そば
■◆2026年3/30〜2026年4/5のみずがめ座（1/20〜2/18）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたがいつもこなしていることがさくさく進んでいくでしょう。あっという間に家事が終わって、自由に使える時間が増えたりするかもしれません。その時間を使って効率よく家事をこなす方法を調べるとさらに時短できそうです。
＜金運＞
金運は妥協しなければ上昇します。貯金をするときでも、自分の買いたいものや将来行きたいと思っている旅行など目標をきちんと設定し、その目標に向かって貯金をするようにしましょう。そのときの目標設定も、妥協せずにできるだけ理想を高くしましょう。お金を貯める自信がないからと、小額の貯金を設定していてもすぐに使ってしまいます。高めの目標があなたの金運を上げます。
＜仕事運＞
好奇心に駆られる週です。仕事ではおもしろい商品やアイデアをみつけたり、新しい企画を思いついたりするでしょう。学校でも勉強をしていて、疑問に思うことや自分で調べてみたいことが次々と出てきます。そういったことに意欲的に取り組むと運気は上昇するでしょう。好奇心を大切にしながら仕事に取り組むと意外な発見があるでしょう。
ラッキー食材▶レモン
■◆2026年3/30〜2026年4/5のうお座（2/19〜3/20）の運勢とラッキー食材は？
金運が上昇中なので貯金を始めるのに最適の時期。老後のための生活資金など、目的に合わせて貯蓄を始めてもよさそう。将来設計をして目標の金額を設定するのがおすすめ。お金に意識を向けるだけで順調に貯まっていきます。
＜金運＞
金運は上昇中。特に今のうちから計画を立てて、将来のために貯金を始めると吉。たとえば貯金のための口座を開き、毎月その口座に少しずつ入金するというようなルールを作るとよいでしょう。また、お金の管理をするために家計簿をつけてみて、日々のお金の流れをきちんと把握するのも金運アップにつながります。
＜仕事運＞
集中力が高まる週。どんな仕事に対しても集中力で対応することができます。仕事を多く頼まれてもそれぞれの仕事を集中してこなせるために、ストレスを感じることはないでしょう。学生の場合は授業に集中できるために勉強もはかどります。この集中力を生かして、いろいろな勉強に取り組んでください。思いがけない成果を挙げることができるでしょう。
ラッキー食材▶しょうが
ラッキー食材をチェックして、今週も調子よくすごせますように。
みなさん、健康に気をつけて頑張っていきましょう！
占い＝cocoloni占い館