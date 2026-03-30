山口智子とキスマイ玉森裕太が日曜劇場『ＧＩＦＴ』で“仲良し親子”に「たくさんの感情が動くドラマだと思うので是非ご覧ください！」（玉森）

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山口智子と玉森裕太（Kis-My-Ft2）が、4月12日から放送開始となるTBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』で、親子役として初共演することが決定した。

■神様がくれた“愛”という名のギフトの物語

生きるとは何か、闘うとは何か、勝利とは何か。TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』は、暗闇を生きてきたすべての人たちに届けられる、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。登場人物たちは、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく。

ひょんなことから車いすラグビーに出会い、弱小チーム「ブレイズブルズ」と関わることになる、天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）に、堤真一。

さらに、ブルズに所属する輝きを失った孤高のエース・宮下涼役に山田裕貴、取材をきっかけにブルズと関わっていく雑誌記者・霧山人香役に有村架純、夢を失った車いすヤンキーの青年・朝谷圭二郎役に本田響矢ら個性派俳優が集結している。

■玉森裕太の日曜劇場への出演は『グランメゾン東京』（2019年）以来7年ぶり

そしてこのたび、本作の追加キャストとして山口智子と玉森裕太の出演が決定。

山口の日曜劇場への出演は、1994年放送の『スウィート・ホーム』でダブル主演を務めて以来、32年ぶり。堤とは同い年で、長きにわたり第一線で活躍してきたふたりが本作で意外にも初共演を果たす。

本作で山口が演じるのは、常人には理解しがたいユニークな感性をもつアート作家の坂本広江（さかもと・ひろえ）。破天荒で新しいことへのチャレンジにも臆さない、非常に肝の座った性格で、アート分野では奇才と称されており、個展など活動の幅を広げている。

玉森は、2026年にCDデビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2のメンバー。その一方で、数々の映画やドラマに出演するなど活動の幅を広げており、日曜劇場への出演は映画も話題になった『グランメゾン東京』（2019年）以来7年ぶりとなる。

玉森が演じるのは、音楽事務所で作曲家のマネージャーをしている坂本昊（さかもと・そら）。幼少期から音楽が身近にあったことがきっかけで、独学でピアノを始め自作のメロディを奏でるなど音楽ひと筋で育ち、作曲家志望で音大を卒業するも周りとの才能の差を感じ始め挫折。どこか満たされない日々を悶々と過ごしている。

堤真一演じる伍鉄や車いすラグビーとはまったく接点がないように見えるこの親子は、果たして物語にどのように関わってくるのか。伍鉄との関係性にも注目だ。

なお『ＧＩＦＴ』は、民放公式テレビ配信サービス「TVer」「TBS FREE」、動画配信サービス「U-NEXT」で見逃し配信されることが決定している。

(C)TBS

■山口智子 コメント

■玉森裕太コメント