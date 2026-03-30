中森明菜の新曲「カサブランカ」がテレ東『WBS』新EDテーマに決定「今の時代を生きる人間という存在そのものへの讃歌です」

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中森明菜の新曲「カサブランカ」が、テレ東で放送中の経済ニュース番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』の新エンディングテーマ曲に決定した。

■「未来を信じようとするその心こそが、人間が持つ本当の意味での強さなのだと信じています」

「カサブランカ」は番組のために書き下ろされたもので、中森明菜の圧倒的な表現力と唯一無二の歌声に引き込まれる名曲となっている。

楽曲は、3月30日の番組からオンエアされる。

(C)テレビ東京 ※メイン写真

■中森明菜 コメント

■田中瞳（テレビ東京アナウンサー・『WBS』キャスター） コメント

■尹浩然（テレビ東京報道局・『WBS』

チーフ・プロデューサー）コメント