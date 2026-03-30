中森明菜の新曲「カサブランカ」がテレ東『WBS』新EDテーマに決定「今の時代を生きる人間という存在そのものへの讃歌です」
中森明菜の新曲「カサブランカ」が、テレ東で放送中の経済ニュース番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』の新エンディングテーマ曲に決定した。
■「未来を信じようとするその心こそが、人間が持つ本当の意味での強さなのだと信じています」
「カサブランカ」は番組のために書き下ろされたもので、中森明菜の圧倒的な表現力と唯一無二の歌声に引き込まれる名曲となっている。
楽曲は、3月30日の番組からオンエアされる。
(C)テレビ東京 ※メイン写真
■中森明菜 コメント
■田中瞳（テレビ東京アナウンサー・『WBS』キャスター） コメント
■尹浩然（テレビ東京報道局・『WBS』
チーフ・プロデューサー）コメント
先日、楽曲の制作途中の明菜さんに田中瞳キャスターとともに、ご挨拶をさせていただく機会を設けていただきました。このリリースに掲載されているツーショットの写真は、まさにそのときに撮影された一枚です。そして、私たちが感動したのは明菜さんのやさしさにあふれたサービス精神です。緊張した私や田中を気遣って、自らコーヒーを運んできてくださったり、別れぎわにはエレベーターが閉まるその時まで、笑顔で見送ってくださったり。今回、番組のために書き下ろしていただいた「カサブランカ」はそんな明菜さんの深い愛に満ちた名曲です。最近は胸の痛むニュースばかりですが、私たちがお届けする「WBS」と、番組の終わりに流れる「カサブランカ」。未来のために進もうとする、みなさまの一助になれば幸いです。
■番組情報
『WBS（ワールドビジネスサテライト）』
毎週月曜～木曜 22:00～22:58 金曜 23:00～23:58
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
※テレ東の経済メディア「テレ東BIZ」民放公式テレビ配信サービス「TVer」にてリアルタイム配信。
※過去回は動画配信サービス「テレ東 BIZ」「U-NEXT テレ東 BIZ セレクション」にて見放題配信。
※広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer)にて見逃し配信。
■関連リンク
『WBS（ワールドビジネスサテライト）』番組サイト
https://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/
中森明菜 OFFICIAL SITE
https://akinanakamoriofficial.com/