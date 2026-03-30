今年はじめて20℃を超えのところも、午後も暖かな日差しが降り注ぐ【これからの天気(3月30日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲に融雪・ナダレ注意報が発表されています。雪が多く残っている地域では、融雪による土砂災害やナダレに注意してください。
◆30日(月)これからの天気
午後も暖かな日差しが降り注ぐでしょう。
夜は湿った空気が流れ込み雲が増えてきそうです。
降水確率は、湯沢町で40%とやや高くなっています。
◆30日(月)の予想最高気温
最高気温は、19～22℃の予想です。
今年はじめて20℃を超えるところが多く、広く5月並みの暖かさとなるでしょう。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲に融雪・ナダレ注意報が発表されています。雪が多く残っている地域では、融雪による土砂災害やナダレに注意してください。
◆30日(月)これからの天気
午後も暖かな日差しが降り注ぐでしょう。
夜は湿った空気が流れ込み雲が増えてきそうです。
降水確率は、湯沢町で40%とやや高くなっています。
◆30日(月)の予想最高気温
最高気温は、19～22℃の予想です。
今年はじめて20℃を超えるところが多く、広く5月並みの暖かさとなるでしょう。