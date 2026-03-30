日本付近は暖かい空気に覆われているため、県内はこのあと気温が上がり20℃を超える予想となっているところもあります。



30日午前8時半ごろの新潟市中央区、雲に覆われていてひんやりとした朝となりました。一方、日中は日差しとともに気温が上がってきています。30日午前11時現在の県内各地の気温は、新潟市中央区20.3℃、妙高市関山19.9℃、長岡市19.9℃、上越市高田18.3℃などとなっています。このあとも県内はさらに気温が上がる見込みです。



◆予想最高気温

新潟市中央区や上越市高田21℃、長岡市や阿賀町津川で22℃と、各地で春を通り越して初夏の気温になりそうです。





新潟市中央区では、新潟地方気象台の担当者がソメイヨシノの標本木を観測していました。



■新潟地方気象台主任技術専門官 水野太治さん

「一輪程度咲きそうものはある。開花発表の基準は5～6輪なので、開花とまでは至らず。」



順調に成長していますが、今日の開花宣言とはなりませんでした。