125mlのミルクに200ml分のたんぱく質とカルシウム 加齢、摂食障害の栄養不足予防にも「常温でも長期保存可能」

125mlのミルクに200ml分のたんぱく質とカルシウム 加齢、摂食障害の栄養不足予防にも「常温でも長期保存可能」