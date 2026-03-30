125mlのミルクに200ml分のたんぱく質とカルシウム 加齢、摂食障害の栄養不足予防にも「常温でも長期保存可能」
森永乳業は、たんぱく質やカルシウムなどを効率よく摂取できる『森永の栄養ミルク』を、本日から全国で発売する。宅配および給食チャネル限定の商品で、シニア世代の栄養課題に対応した設計が特徴だ。
【画像】もう買い間違えない！ 1000mlパックでわかる牛乳と乳飲料の見分け方
国内では高齢化が進行し、65歳以上の人口割合は増加を続けている。2040年には全体の約3分の1に達すると見込まれており※、加齢に伴う食欲低下などによる低栄養状態、いわゆるフレイルの予防が社会的課題となっている。こうした背景を受け、日常的に不足しがちな栄養素を手軽に補える商品として開発された。
※出典：総務省統計局
同商品は125mlの飲み切りサイズで、牛乳1杯（200ml）分以上のたんぱく質とカルシウムを含有。加えて、森永乳業が独自に開発したシールド乳酸菌※のほか、鉄分や食物繊維、ビタミンA・B1・B6・Dといった栄養素をバランスよく配合している。少量で効率的に栄養補給が可能な点が特徴だ。
※シールド乳酸菌は、森永乳業の登録商標。
さらに、常温保存が可能で賞味期限は製造から73日間と長く、保管や備蓄にも適している。飲み切りサイズとすることで飲み残しによる廃棄ロスの軽減にも配慮した。
販売は宅配および給食チャネルに限定され、日常的な栄養補給ニーズへの対応を狙う。高齢化社会を背景に、機能性と利便性を両立したミルク商品の需要拡大が見込まれる。
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国内では高齢化が進行し、65歳以上の人口割合は増加を続けている。2040年には全体の約3分の1に達すると見込まれており※、加齢に伴う食欲低下などによる低栄養状態、いわゆるフレイルの予防が社会的課題となっている。こうした背景を受け、日常的に不足しがちな栄養素を手軽に補える商品として開発された。
同商品は125mlの飲み切りサイズで、牛乳1杯（200ml）分以上のたんぱく質とカルシウムを含有。加えて、森永乳業が独自に開発したシールド乳酸菌※のほか、鉄分や食物繊維、ビタミンA・B1・B6・Dといった栄養素をバランスよく配合している。少量で効率的に栄養補給が可能な点が特徴だ。
※シールド乳酸菌は、森永乳業の登録商標。
さらに、常温保存が可能で賞味期限は製造から73日間と長く、保管や備蓄にも適している。飲み切りサイズとすることで飲み残しによる廃棄ロスの軽減にも配慮した。
販売は宅配および給食チャネルに限定され、日常的な栄養補給ニーズへの対応を狙う。高齢化社会を背景に、機能性と利便性を両立したミルク商品の需要拡大が見込まれる。