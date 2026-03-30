中森明菜、テレ東経済番組『WBS』のエンディング曲を担当「やさしい世界へつながることを願っています」
歌手の中森明菜が、テレビ東京で放送中の経済ニュース番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』の新しいエンディングテーマ曲を手掛けることが30日、発表された。
【写真】すごい貴重！田中瞳アナウンサーとの2ショットが公開された中森明菜
使用されるのは、番組のために書き下ろされた新曲「カサブランカ」。30日の番組からOAされる。
中森はコメントも発表。「人は不完全で、時に傷つけ合ってしまうこともあります。けれど、それでも誰かの幸せを願い、暗闇の中に光を見出そうとする祈りを捨てることはありません」とし、「未来を信じようとするその心こそが、人間が持つ本当の意味での強さなのだと信じています」と強調した。
続けて「『カサブランカ』は、今の時代を生きる人間という存在そのものへの讃歌です。一日の終わりに灯した祈りが思いやりとなって、遠い空の下まで届くやさしい世界へつながることを願っています」と結んだ。
WBSキャスターの田中瞳アナウンサーは「1996年生まれの私の世代でもその名曲の数々を口ずさむことができる、時代を超えた大スター。『カサブランカ』を聴き、あらためてニュースについて考え、自分にとっては何でもない一瞬でも、同じ地球上には様々な境遇の人がいるのだという当たり前のことに思いを馳せました」とコメントした。
【写真】すごい貴重！田中瞳アナウンサーとの2ショットが公開された中森明菜
使用されるのは、番組のために書き下ろされた新曲「カサブランカ」。30日の番組からOAされる。
中森はコメントも発表。「人は不完全で、時に傷つけ合ってしまうこともあります。けれど、それでも誰かの幸せを願い、暗闇の中に光を見出そうとする祈りを捨てることはありません」とし、「未来を信じようとするその心こそが、人間が持つ本当の意味での強さなのだと信じています」と強調した。
WBSキャスターの田中瞳アナウンサーは「1996年生まれの私の世代でもその名曲の数々を口ずさむことができる、時代を超えた大スター。『カサブランカ』を聴き、あらためてニュースについて考え、自分にとっては何でもない一瞬でも、同じ地球上には様々な境遇の人がいるのだという当たり前のことに思いを馳せました」とコメントした。