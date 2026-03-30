フジテレビは30日、4月5日から新しい子供番組「ぱちぱちるんるん」（日曜前6・15〜7・00、関東ローカル）がスタートすると発表した。司会進行は藤井弘輝アナウンサー（34）と番組オリジナルキャラクター「ぱち」「るん」が担当する。

多彩なショートコンテンツを軸に、親子で一緒に観たくなる、そして子供たちに“挑戦する楽しさ”“発見する喜び”を感じてもらうことを目指す番組。番組発の新しいキャラクターや音楽はもちろん、親世代にもおなじみのガチャピン・ムック、チャギントンも番組に参加する。

チーフプロデューサーの邨山直也氏によると、子供たちに楽しんでもらうだけでなく、親世代にもかつてのテレビ番組の懐かしさと共感を抱きながら、一緒に心弾む時間を過ごしてもらうことを目指すという。「子供の頃、道端でただ奇麗な石ころを見つけるだけで、心が躍るほど楽しかった記憶があります。あの純粋な楽しさを味わえる体験につなげたい。『ぱちぱちるんるん』は、そんな自分だけの奇麗な石ころとの出会いがそこかしこに散らばっているような番組にしたい」と番組に込めた思いを説明した。

1991年生まれで「ポンキッキーズ世代」の藤井アナは「オファーをいただいた時は感慨深いものがありました。あの頃『ポンキッキーズ』を楽しみにしていた私のように、『ぱちぱちるんるん』を楽しみに待ってくれる子供たちが出てくるのかなぁ…と考えると口角が上がります」と意気込み。「すてきな日曜日の始まりの、きっかけになるような番組ですので一緒に楽しんでみてください！」とメッセージを送った。

番組では同局の次世代を担う「IP（知的財産）の苗床」となる実験的プロジェクトとしての展開も狙っているという。

放送される主なコンテンツは以下の通り。

「チャギントン」カラフルでスマイルあふれる列車たちが暮らす街「チャギントン」。主人公のウィルソン、ブルースター、ココの見習い列車3人組がさまざまな経験を積みながら成長していく冒険と友情の物語。

「げらげら」朝からいっぱい笑って元気になれるように、芸人さんたちが全力で笑わせにきてくれるよ！

「ぱちるんソング」みんなが知っている童謡とあの音楽が合わさったらどうなる？新感覚の音楽で歌って踊って楽しもう！

「ガチャピンさんすう」どんどん増えるガチャピン！ぜんぶで何ガチャピン？楽しく数えながら、むずかしい算数にチャレンジしよう！

「ムックでかくれんぼ」ムックのフサフサの毛の中に何かがかくれているよ！よ〜くさがして見つけてみてね！

「ごろごろたいそう」まだ眠い朝は、おふとんの上でごろごろたいそう！ごろごろしたまま手や足を動かして、だんだん目を覚まそう！

「ダメダメずかん」世の中の、やっちゃ「ダメダメ」なことはいっぱい！でも、ついやりたくなっちゃうよね？どうしたらいいか、いっしょに考えてみよう！

「ピッカリーン」ピッカリーンは、かしこくなる魔法の言葉。ピッカリーンすると、たくさん褒められて、おなかもいっぱい！ピカとリンといっしょに、ピッカリーンして、クイズを楽しもう！