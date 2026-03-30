Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮（２９）が３０日、都内で行われたキリンビール・晴れ風「新しくなる」発表会にカナダからＬＩＶＥ中継で出席。新ＣＭで共演する今田美桜（２９）、天海祐希（５８）、内村光良（６１）と参加した。

今田らがステージに登場後、後方の大型スクリーンに映し出された目黒は「若干、僕がでかすぎて、気まずい感じもあるんですが」と笑った。

現在ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ」シーズン２の撮影で現地に滞在。カナダにいる目黒に内村が、いきなり「髪、伸びたね」と問い「かなり伸びました」と返答。内村は「伸ばすの？」と聞き「伸ばしますけど、どういう質問ですか？」と関係ない質問に目黒は苦笑い。内村は「切りたくなったら切ってもいいからね」とさらに突っ込んだが「役なんで切れないです」と目黒は切り返した。

４人そろって「晴れ風」で乾杯すると、目黒は「まさか、カナダで『晴れ風』を飲めると思わなかったので、こんな機会をありがとうございます。泣かないです」と答えた。

カナダでの生活については「毎日が刺激的で、不安もありながら、思いきって戦ってます。カナダに来る前と来た後に内村さんから『Ｙｏｕ Ｃａｎ Ｄｏ ｉｔ』とメールをいただきまして、それで頑張れてます」と笑いを取った。

晴れ風の挑戦にちなみ今、取り組んでいることについては内村は「目黒君がカナダの方で頑張ってらっしゃるので、刺激になりまして、ラジオ英会話をよくしてます。知ってる英語が『Ｙｏｕ Ｃａｎ Ｄｏ Ｉｔ』しかなかったので、最近覚えたのは『Ｃａｎ Ｉ ｈａｖｅ ａ ｂｒｅａｋ？』と。休憩してもいいですか？と『イッテＱ』のロケで使えるので２つ習得しました」と明かすと、目黒は「ちょっと、お先不安なワードで」と涙目で答えていた。