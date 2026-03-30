日本GP

自動車レースのF1第3戦・日本グランプリ（GP）は29日、三重県の鈴鹿サーキットで決勝が行われ、19歳のキミ・アントネッリ（メルセデス）が優勝した。表彰式で生まれたまさかの光景に海外メディアが脚光を当てた。

表彰台の頂点に立ったアントネッリ。恒例のシャンパンファイトでは、2位オスカー・ピアストリ（マクラーレン）、3位シャルル・ルクレール（フェラーリ）がシャンパンを持つ中、19歳のアントネッリは日本の法律上飲酒が認められないため、ノンアルコールのスパークリング飲料が用意されていたようだ。

豪ニュースサイト「news.com.au」は「キミ・アントネッリの連勝後、日本GP表彰台の詳細が拡散」との見出しで記事を掲載。「祝杯を挙げるに値する優勝だったが、20歳未満であるため、飲むことは許されなかった」とし、現地放送席の実況が「10代でここで勝つことの唯一の欠点は、最後にシャンパンを飲める年齢ではないことです」とコメントしたと伝えた。

解説を務めていたジェンソン・バトン氏も「シャンパンを貰えなかったんですね。スパークリング・ローズ・ウォーターか何かですかね」と笑って反応。実況も「ボトルを見てください。ラベルが貼ってありません。法定飲酒年齢は20歳です」と説明していた。



（THE ANSWER編集部）